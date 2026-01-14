Con la tragedia de Yeison Jiménez, ya son 50 las muertes en siniestros de avionetas en Colombia: así ocurrieron los otros casos

La tragedia aérea ocurrida el pasado 10 de enero en Paipa, Boyacá, en la que murió el cantante de música popular Yeison Jiménez junto a cinco personas más, volvió a poner en primer plano una realidad persistente en el país: los accidentes con aeronaves ligeras.

Aunque todavía no existe un dictamen oficial sobre lo que provocó la caída de la avioneta en la que viajaba el artista, las cifras permiten dimensionar el alcance de este tipo de siniestros en Colombia.

De acuerdo con una investigación del diario El Tiempo, desde 1972 han fallecido en Colombia 50 personas en 12 accidentes aéreos ocurridos con aeronaves de la familia Piper PA-31 Navajo, el mismo tipo de avioneta en el que se movilizaba Yeison Jiménez. De ese total, 49 víctimas iban en las aeronaves y una persona se encontraba en tierra al momento del impacto.

La Aeronáutica Civil ya ha demostrado que la accidentalidad aérea en el país no es un fenómeno aislado. En los últimos 20 años se han reportado 604 sucesos aéreos con distintos tipos de aeronaves, entre vuelos comerciales, privados, de carga, ambulancias aéreas y aeronaves de uso agrícola. De ese total, 396 fueron clasificados como accidentes. Los 208 restantes fueron catalogados como incidentes graves, situaciones en las que existieron probabilidades de accidentes.

En los últimos 20 años Colombia ha enfrentado, en promedio, un evento aéreo relevante cada mes. Solo en el más reciente periodo anual se reportaron 25 sucesos, entre ellos 14 accidentes y 11 incidentes graves, ocurridos en regiones como Cundinamarca, Antioquia, Meta, Valle del Cauca, Magdalena, Casanare, Vaupés, Vichada y Cesar. El pico más alto de accidentes se presentó en 2011, con 38 casos.

El modelo de avioneta involucrado en el accidente de Paipa no es ajeno a otros hechos. El Piper PA-31-325 Navajo aparece una vez en los archivos de siniestros documentados por la Aeronáutica Civil, tras un accidente ocurrido en Chía en 2015 que dejó dos personas muertas, luego de una falla de motor.

En total, la familia de aeronaves Piper PA-31 Navajo registra 16 siniestros en los últimos 20 años en Colombia, siendo la versión PA-31-350, que cuenta con mayor capacidad de pasajeros, la que concentra el mayor número de casos.

Los antecedentes de este tipo de aeronave en el país se remontan a varias décadas atrás. El primer accidente documentado de un Piper PA-31 en Colombia ocurrió en octubre de 1972, cuando una aeronave operada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se estrelló cerca del aeropuerto Olaya Herrera, en Medellín, tras presentar una falla de motor durante el despegue.

En ese hecho murieron cuatro personas. Desde entonces, se han registrado otros eventos similares en departamentos como Cundinamarca, Santander, Cauca, Atlántico y Antioquia, algunos de ellos con múltiples víctimas fatales.

En el caso específico del accidente que terminó con la vida de Yeison Jiménez, la Aeronáutica Civil adelanta la investigación para establecer qué ocurrió tras el despegue de la aeronave.

La ministra de Transporte confirmó que el avión sí logró elevarse, aunque sin alcanzar una altura adecuada, y que se habría presentado un intento de giro que, de manera preliminar, es interpretado como un posible regreso a la pista. Estos elementos corresponden a una fase inicial del proceso investigativo y no constituyen conclusiones definitivas.

Tras días después de la trágica partida del cantante popular y su equipo, este miércoles, 14 de enero, se les hace en el Movistar Arena un gran homenaje con grandes artistas de ese y otros géneros.