Jhon Alex Castaño recuerda la inédita manera en que conoció a Yeison Jiménez: “Ahí nadamos y sin sol”

El cantante de música popular Jhon Alex Castaño recordó la inédita manera en que conoció a Yeison Jiménez, su amigo y a quien este 14 de enero de 2025 le rindió tributo, en el Movistar Arena, de Bogotá, luego de su muerte, el sábado anterior.

“Un día estaba yo peleando con mi novia, eso hace unos 20 años, y como el carro era de ella, siempre que se enojaba me dejaba a pie. Yo puse en Facebook: ‘venga, ¿quién me recoge en Bogotá que quiero es tomar?’ Y aparecieron un poco de mensajes, de pelados. Y salió: ‘Hola, yo soy Yeison. Yo lo recojo, maestro’. Y le dije que sí“, aseguró Castaño, en diálogo con Blu Radio.

🔴 EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez hoy: Jhon Alex Castaño se despide con sentida interpretación. “Me lo tomo por ti”

Con él, dijo, se embriagaron a más no poder durante una semana, fueron al desaparecido sitio conocido como La Piscina, un famoso prostíbulo que hubo en Bogotá y empezaron una amistad. “Llegué al al Puente Aéreo y me recogió un pelado que yo no conocía. Era Yeison. Nos quedamos una semana entera dándole al chupe, tengo para decir que gracias a Yeison conocí el Santa Fe, un barrio muy acogedor”. Sobre La Piscina, dijo: “Ahí nadamos y sin sol”, dijo de forma jocosa, a la vez nostálgica, mientras que recordaba que así empezó la amistad entre ambos, sin que los 10 años de diferencia entre ellos fuera impedimento para su entendimiento.

“Enseguida nos fuimos a hablar y él me dijo: ‘yo quiero grabar una canción con usted’. Yo tenía computador y yo le dije: ‘pues mijo, yo tengo unos aparatos, pero no tengo cabina, no tengo nada. Y de una nos fuimos a hacer eso”, aseguró, al dar cuenta de cómo lograron grabarle una canción a Jiménez.

“Yeison me pagó la grabación a mí con una letra porque no tenía dinero. Él me dio la letra de ‘Amanecí contento’, que es una de mis canciones más taquilleras, más pegadas”, al explicar por qué interpretó esa canción en el homenaje a su desaparecido amigo. Para ese momento, dijo, hace 15 años, Jiménez tenía 21 años y él tenía 31 años.

Según dijo, entre ambos andaban en taxi, en Transmilenio y como pudieran, dado que tenían múltiples necesidades económicas. Luego, señaló, empezaron a sonar ambos en las emisoras, sus canciones monetizaron y despegaron. “En ese entonces no habíamos tanto artistas, yo estaba cogiendo impulso. Yo siempre le dije que tiene una voz muy bonita y lo que más me llamó la atención es que tenía un cuaderno con canciones”.

Castaño confirmó que él tuvo un susto muy similar al que cobró la vida de su amigo. La avioneta, dijo, fue a dar en un hueco, también en Paipa, y se le partieron las tres llantas. En ese momento, señaló, el susto fue demasiado alto y dejó de montar en dichas aeronaves durante cuatro meses.

Castaño también explicó que los artistas de música popular suelen trabajar de jueves a martes de forma consecutiva y de ahí que tengan que desplazarse en avioneta para que les rindan los tiempos. Muchas veces, explicó, algunos municipios hacen fiestas los días miércoles, hecho que prolonga la estadía dentro de las aeronaves.

“Estoy sin voz”, recordó el artista, conocido como el rey del chupe. “Familia, los quiero mucho”, puntualizó.