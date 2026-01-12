Gente

Video: reviven el susto que vivió Jhon Alex Castaño, al parecer, en el mismo lugar donde murió Yeison Jiménez

Castaño también viajaba en una avioneta y relató en sus redes sociales cuál fue el motivo del accidente que, por fortuna, no pasó a mayores.

Redacción Gente
12 de enero de 2026, 3:01 p. m.
Jhon Alex Castaño sufrió un accidente de avioneta en Boyacá en 2023
Jhon Alex Castaño sufrió un accidente de avioneta en Boyacá en 2023 Foto: Capturas de stories del perfil de Instagram de @jhonalexcastano / @yeison_jimenez

La muerte del cantante Yeison Jiménez, junto a otros cinco ocupantes de la avioneta que se accidentó en Boyacá, el pasado sábado 10 de enero, mantiene consternado a todo el país.

El incidente, según el informe preliminar divulgado por el Ministerio de Transporte, ocurrió en un sector cercano al aeródromo Juan José Rondón, entre los municipios de Paipa y Duitama.

Aunque al principio se especulaba que la aeronave no había alcanzado a despegar, la Aeronáutica Civil reveló que sí lo hizo y que, por causas que aún son motivo de investigación, se desplomó en la zona rural y se incineró de inmediato en la vereda Romita.

MinTransporte revela hallazgos preliminares del siniestro aéreo en donde murió el cantante Yeison Jiménez

En medio de la conmoción que ha causado este trágico accidente que cobró la vida del intérprete de éxitos como Maldita traga, Bendecida, Ni tengo ni necesito, Vete y El mejor caballo, junto a sus otros cinco acompañantes, en redes sociales reviven el enorme susto que vivió Jhon Alex Castaño, otro artista de música popular, al parecer, en el mismo lugar donde falleció su colega y gran amigo.

El hecho se presentó en febrero de 2023, y fue el mismo artista quien narró, visiblemente asustado, lo ocurrido y el lugar exacto en el que atravesó uno de los momentos más angustiantes de su vida.

Al igual que Yeison Jiménez, Castaño contó que, en su momento, se encontraba viajando en una avioneta desde Pereira hacia Paipa. Sin embargo, al momento del arribo, el tren de aterrizaje presentó una falla, lo que provocó que la aeronave se saliera de la pista y terminara sobre un pastizal.

De acuerdo con lo que narró, el accidente se habría presentado exactamente en el aeropuerto de Paipa, Boyacá conocido como Aeropuerto Juan José Rondón―. Por eso, tras lo ocurrido, decidió compartir una sentida reflexión que hoy vuelve a tomar fuerza tras la inesperada partida de Yeison Jiménez.

“Esto, cada día lo aterriza a uno más en la vida, y le enseña que sea lo que sea, Dios primero, la familia primero. Le doy gracias a Dios por este susto, porque a pesar de que llevo ya casi tres años luchando con una enfermedad… Hoy, vea, de un momento a otro todo se puede apagar”, expresó el intérprete de Guaro en aquel momento.

Y agregó: “Hoy, me siento feliz porque sentí que si me hubiera muerto, creo que me hubiera ido derechito para donde mi Diosito a acompañarlo (…) Hoy, supe que el mayor tesoro en la vida es estar en paz con Dios. Saber que se ama la familia, los hijos y todos los que nos rodean”.

