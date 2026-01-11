Aeronáutica Civil revela que avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez sí alcanzó a despegar: “Hay un desplazamiento”

En las últimas horas, las autoridades aeronáuticas del país han iniciado las investigaciones sobre el accidente que acabó con la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez.

Una de las autoridades en la materia declaró a los micrófonos de La FM que la avioneta del artista sí logró despegar y, por causas que están en investigación, se desplomó en una zona rural, en cercanías al aeródromo del cual partió.

Yeison Jiménez, cantante colombiano que falleció el sábado en un accidente de avión. Foto: Getty Images

“Dentro de la información técnica y los datos recolectados hasta el momento, se logra evidenciar que, efectivamente, hay un desplazamiento desde el momento en que despega la aeronave. Hay un viraje en vuelo y, posteriormente, la colisión”, señaló el coronel Álvaro Bello, director técnico de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil.

Atención: Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular, murió en un accidente de una avioneta en Paipa

Por otra parte, el funcionario destacó que, actualmente, se desarrollan las labores de recolección de datos para tener un mejor panorama del proceso y continuar con las investigaciones del caso.

“Entonces, en este momento, para corrección de la información que se ha difundido, sí hay un desplazamiento en el aire de la aeronave hasta antes del impacto”, complementó el directivo.

Junto a esto, el experto en la materia señaló que el tiempo de vuelo es de entre tres y cinco minutos, por lo cual la distancia con la cabecera de la pista no fue amplia.

“En este momento, no puedo confirmar hasta que no tenga evidencias factuales de qué fue lo que generó que la aeronave no pudiera continuar su ascenso y no pudiera generar un desplazamiento mayor con respecto a su performance”, complementó Bello.

Fiscalía abre indagación tras accidente en el que falleció el cantante Yeison Jiménez

Líneas de investigación

El directivo indicó que se trabaja en diversas líneas de investigación para poder dar claridad al tema, por lo cual es vital la recopilación de datos que se adelanta en el campo.

“Puede haber una línea técnica, una línea operacional y una línea de factores humanos. Además, toda la información que se genera en redes hay que desvirtuarla o confirmarla”, destacó Bello al medio citado.

El cantante Yeisson Jiménez murió en medio de un accidente de una avioneta en Paipa, Boyacá. Foto: Suministrada Aerocivil

Por último, el directivo de la Aeronáutica Civil precisó que el incendio se produjo tras el impacto. A pesar de la llegada de los organismos de socorro y pobladores de la zona, las personas murieron en el lugar del impacto.

Frente a los tiempos de entrega de los primeros informes, se resaltó que los mismos deberán estar listos en menos de 30 días para la continuación de la investigación.