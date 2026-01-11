Nación

Aeronáutica Civil revela que avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez sí alcanzó a despegar: “Hay un desplazamiento”

Por medio de nuevas informaciones se empieza a dar claridad al accidente.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

11 de enero de 2026, 4:59 p. m.
Accidente de avioneta en el aeropuerto de Paipa, en Boyacá
Accidente de avioneta en el aeropuerto de Paipa, en Boyacá Foto: Redes sociales

En las últimas horas, las autoridades aeronáuticas del país han iniciado las investigaciones sobre el accidente que acabó con la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez.

Una de las autoridades en la materia declaró a los micrófonos de La FM que la avioneta del artista sí logró despegar y, por causas que están en investigación, se desplomó en una zona rural, en cercanías al aeródromo del cual partió.

MIAMI, FL - OCTOBER 07: Yeison Jimenez performs live on stage during the "Invencible Tour" at James L. Knight Center on October 7, 2023 in Miami, Florida. (Photo by Johnny Louis/Getty Images)
Yeison Jiménez, cantante colombiano que falleció el sábado en un accidente de avión. Foto: Getty Images

“Dentro de la información técnica y los datos recolectados hasta el momento, se logra evidenciar que, efectivamente, hay un desplazamiento desde el momento en que despega la aeronave. Hay un viraje en vuelo y, posteriormente, la colisión”, señaló el coronel Álvaro Bello, director técnico de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil.

Atención: Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular, murió en un accidente de una avioneta en Paipa

Por otra parte, el funcionario destacó que, actualmente, se desarrollan las labores de recolección de datos para tener un mejor panorama del proceso y continuar con las investigaciones del caso.

Cúcuta

Juan Carlos Pinzón dice que debe caer todo el régimen en Venezuela y sostiene que ese país es el “santuario de los criminales”

Nación

Testigos narran los primeros instantes del accidente de Yeison Jiménez: “Comenzó a sonar y a perder estabilidad”

Barranquilla

Alcaldía de Barranquilla “recibe con sorpresa” el traslado de peligrosos cabecillas por parte del Gobierno Petro: “Centros de mando criminal”

Bogotá

Anuncian medidas especiales para el lunes 12 de enero para la vía al Llano

Política

Denuncian contrato millonario del Gobierno Petro para su defensa tras ser incluido en la lista Clinton con su familia

Barranquilla

MinJusticia habla tras polémica por traslado de peligrosos cabecillas a cárceles de Barranquilla, revelado por SEMANA: “Será estrictamente vigilado”

Nación

¿Qué se sabe de la investigación del accidente de Yeison Jiménez? Autoridades entregan primeros detalles

Nación

Directivo de Aerocafé confesó grave problema del terreno en el que se construirá el megaproyecto

Nación

Cinco funcionarios de la Aerocivil irán a juicio por caso de joven que operó torre del aeropuerto El Dorado

Macroeconomía

La Aeronáutica Civil anuncia que Colombia recuperará 98 % de vuelos domésticos tras actualización de software de los Airbus A320

“Entonces, en este momento, para corrección de la información que se ha difundido, sí hay un desplazamiento en el aire de la aeronave hasta antes del impacto”, complementó el directivo.

Junto a esto, el experto en la materia señaló que el tiempo de vuelo es de entre tres y cinco minutos, por lo cual la distancia con la cabecera de la pista no fue amplia.

“En este momento, no puedo confirmar hasta que no tenga evidencias factuales de qué fue lo que generó que la aeronave no pudiera continuar su ascenso y no pudiera generar un desplazamiento mayor con respecto a su performance”, complementó Bello.

Fiscalía abre indagación tras accidente en el que falleció el cantante Yeison Jiménez

Líneas de investigación

El directivo indicó que se trabaja en diversas líneas de investigación para poder dar claridad al tema, por lo cual es vital la recopilación de datos que se adelanta en el campo.

“Puede haber una línea técnica, una línea operacional y una línea de factores humanos. Además, toda la información que se genera en redes hay que desvirtuarla o confirmarla”, destacó Bello al medio citado.

El cantante Yeisson Jim,énez murió en medio de un accidente de una avioneta en Paipa, Boyacá.
El cantante Yeisson Jiménez murió en medio de un accidente de una avioneta en Paipa, Boyacá. Foto: Suministrada Aerocivil

Por último, el directivo de la Aeronáutica Civil precisó que el incendio se produjo tras el impacto. A pesar de la llegada de los organismos de socorro y pobladores de la zona, las personas murieron en el lugar del impacto.

Frente a los tiempos de entrega de los primeros informes, se resaltó que los mismos deberán estar listos en menos de 30 días para la continuación de la investigación.

Más de Nación

Juan Carlos Pinzón desde la frontera entre Colombia y Venezuela.

Juan Carlos Pinzón dice que debe caer todo el régimen en Venezuela y sostiene que ese país es el “santuario de los criminales”

Así habría quedado la aeronave tras el siniestro.

Testigos narran los primeros instantes del accidente de Yeison Jiménez: “Comenzó a sonar y a perder estabilidad”

Accidente de avioneta en el aeropuerto de Paipa, en Bpyacá.

Aeronáutica Civil revela que avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez sí alcanzó a despegar: “Hay un desplazamiento”

Alcalde Alejandro Char, Jorge Díaz, alias Castor, y Digno José Palomino.

Alcaldía de Barranquilla “recibe con sorpresa” el traslado de peligrosos cabecillas por parte del Gobierno Petro: “Centros de mando criminal”

Coviandina reporta alto flujo de tráfico en la vía Bogotá - Villavicencio

Anuncian medidas especiales para el lunes 12 de enero para la vía al Llano

Germán Ricaurte y Gustavo Petro.

Denuncian contrato millonario del Gobierno Petro para su defensa tras ser incluido en la lista Clinton con su familia

Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, cárcel La Picota de Bogotá, y Digno Palomino, jefe de Los Pepes.

MinJusticia habla tras polémica por traslado de peligrosos cabecillas a cárceles de Barranquilla, revelado por SEMANA: “Será estrictamente vigilado”

Yeisson Jiménez

¿Qué se sabe de la investigación del accidente de Yeison Jiménez? Autoridades entregan primeros detalles

Corporación de Abastos de Bogotá Corabastos YEISON JIMÉNEZ

El adiós de Corabastos a Yeison Jiménez: “Desde aquí también nacen historias que trascienden fronteras”

Walter Rodrigo Fandiño Bonilla, capturado en Bogotá por millonario robo a joyería en Palm Beach, Estados Unidos.

Cae colombiano por millonario robo a joyería de Palm Beach, en Estados Unidos: lo pidieron en extradición

Noticias Destacadas