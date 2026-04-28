Medicina Legal respondió a Petro y dio el verdadero motivo por el que no entregaron informe de la muerte del niño Kevin Acosta

Kevin Acosta, niño que padecía de hemofilia, murió en una clínica de Bogotá el mes de febrero, mientras esperaba un medicamento que le debía suministrar la Nueva EPS.

En medio del drama que aún vive la familia de Kevin, que llegó a Bogotá procedente del Huila, la Nueva EPS publicó su historia clínica, algo que ante la ley está prohibido.

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Ahora, cuando han pasado pocos meses de la muerte del menor, el presidente Gustavo Petro dijo este lunes 27 de abril que Medicina Legal estaba ocultado el informe en el que se detallaban las causas puntuales del deceso del niño.

“Resulta que Medicina Legal es la que sabe por qué murió y no entrega el informe, porque la fiscal general dijo que no nos lo entregaran. Y me pueden demandar, pero esto es manejo político de la muerte. Porque no hay en este momento la prueba de decir que fue por culpa de la Nueva EPS, que había contratado unas firmas privadas, una de una superintendente de Salud del uribismo, que no encontró al niño, no le entregó la medicina, la última. Pero es muy probable que no murió por eso. Pero la prueba está Medicina Legal, pero ocultan el informe, no lo entregan al público, no lo entregan al Gobierno que es víctima de esto, y ni a la familia que no sabe de qué murió realmente”, dijo el presidente Petro, en medio de su intervención.

El menor Kevin falleció el viernes 13 de febrero en la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Misericordia, en Bogotá. Foto: Nueva EPS / API

Tras lo anterior, Ariel Emilio Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, se pronunció este martes 28 de abril. El funcionario contó por qué no se entregó dicho informe en el que se detallan las causas de la muerte del niño Kevin.

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Cortés precisó que Medicina Legal, como auxiliar de la justicia, no “tiene potestad de entregar resultados de las necropsias sin orden judicial a entidades o personas naturales”.

Y recalcó el director de la entidad: “estos solo se entregan a las autoridades competentes de adelantar las investigaciones”.

El funcionario también recordó que el pasado 4 de marzo llegó a esa entidad un requerimiento del Ministerio de Salud, solicitando la historia clínica y el informe de necropsia del menor Kevin, a lo que Medicina Legal dio respuesta siguiendo el ordenamiento jurídico.

“Tercero. El 25 de marzo llegó una tutela del Ministerio de Salud y Protección Social por presunta vulneración al derecho fundamental de petición. Cuarto. El 14 de abril, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró improcedente la tutela del Ministerio de Salud y Protección Social”, agregó Cortés.