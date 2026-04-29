La Secretaría de Movilidad de Medellín reportó un cierre tras el siniestro en la vía Medellín–San Sebastián de Palmitas. El accidente, que dejó una persona muerta y dos heridas, fue atendido por las autoridades, quienes revelaron las posibles causas, el estado de los afectados y el de la vía.

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El accidente ocurrió en la noche de este martes a la altura del kilómetro 36+300 m del importante corredor vial; allí, se reconoce al sector como Partidas de Ebéjico.

En este hecho se vieron involucrados un camión, un vehículo particular y un tractocamión. Para comprender la magnitud del siniestro basta con el resultado que reveló el secretario de Movilidad: “Tanto el camión como el vehículo particular quedaron en pérdida total”.

Dos de los vehículos quedaron en pérdida total. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín - API

Pablo Ruíz, secretario de Movilidad de Medellín, confirmó que este accidente, ocurrido alrededor de las 10 p. m., dejó una mujer fallecida y dos personas heridas. Se identificó que la persona que perdió la vida tendría 60 años y era la acompañante del vehículo particular involucrado en la tragedia.

Por su parte, la conductora del vehículo particular no falleció, pero permanece gravemente herida, por lo que es atendida en un centro médico de la región. Así mismo, permanece bajo el control médico el conductor del camión.

Permanece bajo investigación el siniestro

Accidente en la vía Medellín-Palmitas Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín - API

El accidente de tránsito está siendo investigado por las autoridades; sin embargo, el secretario Ruiz entregó un informe preliminar de la Alcaldía.

“Aunque las causas son materia de investigación, preliminarmente podría obedecer a posibles fallas mecánicas o impericias en el manejo del camión”, declaró el secretario.

Aclarando que las autoridades competentes serán las que revelen las causas definitivas del accidente y las responsabilidades.

Estado de la vía

En la noche y parte de la madrugada, la vía permaneció cerrada mientras se adelantaban las labores de atención y remoción. Mientras tanto, el túnel de Occidente operó en contraflujo durante las primeras horas de la mañana.

Funcionarios del Distrito y la concesión trabajaron toda la noche para habilitar la vía. Removieron los escombros que había dejado el trágico accidente.

Las autoridades adelantan los trabajos. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín - API

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Desde las 10 a. m. se habilitó el corredor vial Medellín-Palmitas y, en cuanto al túnel de Occidente, se mantiene habilitada una calzada en contraflujo mientras continúan los trabajos en la zona.

“Al momento, tenemos paso controlado mientras avanzan las labores de remoción de material sobre la vía y de los vehículos siniestrados”, detalló Ruiz.

Por último, la Secretaría de Movilidad de Medellín recomienda a los conductores transitar con precaución, acatar las normas de tránsito y seguir las indicaciones de los agentes en el sitio.