Último día para elegir nombres de estaciones del metro de Bogotá: opciones y cómo votar

Este jueves, 30 de abril, es el último día que tienen los bogotanos para participar en una de las decisiones simbólicas más importantes del futuro sistema de transporte de la ciudad: elegir el nombre de tres estaciones de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

La Alcaldía de Bogotá y la Empresa Metro extendieron el plazo de votación hasta este jueves, luego de la alta participación ciudadana en el proceso.

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La iniciativa busca que los ciudadanos dejen su huella en el proyecto de infraestructura más ambicioso de la capital, que ya supera el 75 % de avance en sus obras.

¿Qué estaciones tendrán nuevo nombre?

La votación corresponde a tres estaciones específicas de la Línea 1:

Estación 3: ubicada en la avenida Villavicencio con carrera 80

Estación 4: en la avenida Primero de Mayo con calle 42 sur

Estación 10: en la calle Primera con carrera 24

Los ciudadanos deben escoger entre dos opciones para cada estación:

Estación 3: Ciudad Kennedy o Agoberto Mejía

Estación 4: Timiza o Los Periodistas

Estación 10: Santa Isabel o La Fragüita

Este proyecto conectará nueve localidades con 16 estaciones. Foto: Alcaldía de Bogotá

La Empresa Metro explicó que las propuestas surgieron luego de un proceso de análisis histórico y territorial en donde se tuvieron en cuenta elementos representativos de cada sector.

La idea es que los nombres estén ligados a la memoria colectiva de las comunidades aledañas. Algunas alternativas hacen referencia a barrios tradicionales y otras homenajean personajes o sectores históricos de la ciudad.

¿Cómo participar?

La votación se puede realizar de manera virtual y tarda pocos minutos. Los ciudadanos tienen dos canales oficiales:

A través de “Chatico” en WhatsApp, escribiendo al número 316 023 1524 y buscando la opción “Votación Metro”. Ingresando al portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

La Empresa Metro explicó que los nombres propuestos buscan conservar referentes históricos, barriales y geográficos importantes para las comunidades cercanas a cada estación.

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La Línea 1 del Metro tendrá cerca de 24 kilómetros y conectará localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Teusaquillo y Chapinero. El sistema contará con 16 estaciones elevadas y se proyecta como el principal eje de movilidad de Bogotá.

Actualmente, las obras avanzan en distintos frentes de la ciudad, incluyendo el viaducto, estaciones y el patio taller en Bosa. Incluso, varias estructuras técnicas ya fueron bautizadas con nombres femeninos como Ana, Bella, Camila y Gloria.