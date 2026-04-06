Estas son las ocho estaciones de TransMilenio que conectarán con el Metro de Bogotá

El anhelado metro en la ciudad de Bogotá cada vez está más cerca de la realidad. La ilusión de este nuevo sistema de transporte se intensifica luego de que el alcalde Galán informara que la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un avance del 75,5 %.

Alcaldía de Bogotá dio cifras de avance del Metro: “En la recta final”

En el marco de estos avances, es clave conocer cómo funcionará este sistema de transporte. La primera línea contempla la creación de 16 estaciones, de las cuales se prevé que ocho tendrán conexión directa con TransMilenio. Otras dos facilitarán la movilidad por cercanía.

Estaciones del metro que tendrán conexión directa con TransMilenio

Estación 2 - Portal Américas: en la Av. Villavicencio entre carreras 86B y 86G.

en la Av. Villavicencio entre carreras 86B y 86G. Estación 9 - SENA (NQS sur): NQS entre diagonal 16 sur y calle 17A bis sur.

NQS entre diagonal 16 sur y calle 17A bis sur. Estación 11 - Hospital (HOMI): Av. Caracas entre calles 2 y 3.

Av. Caracas entre calles 2 y 3. Estación 12 - Avenida Jiménez: Av. Caracas entre calles 11 y 13.

Av. Caracas entre calles 11 y 13. Estación 13 – Central (Calle 26): Av. Caracas entre calles 24A y 26.

Av. Caracas entre calles 24A y 26. Estación 14 – Calle 45: Av. Caracas entre calles 42 y 44.

Av. Caracas entre calles 42 y 44. Estación 15 – Calle 63 : Av. Caracas entre calles 61 y 63.

: Av. Caracas entre calles 61 y 63. Estación 16 – Calle 72: Av. Caracas entre calles 72 y 74.

Estas estaciones tendrán una comunicación directa entre los sistemas de transporte. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Los diseños contemplan la articulación entre los dos sistemas de transporte, de tal forma que les permita a los usuarios acceder del metro al TransMilenio y viceversa sin costo extra.

Los planos de la empresa de transporte prevén diferentes zonas, entre las cuales destacan:

Área de acceso libre

Zona paga del metro

Zona paga de TransMilenio

Espacios técnicos y operativos

Zona comercial y de servicios

Baños públicos y cicloparqueaderos

Así están diseñados los planos para definir los espacios del metro. Foto: Metro de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad reordenará el transporte de la ciudad, con el fin de que las rutas zonales tengan proximidad con las paradas del metro, ya que se prevé que al menos seis de las nuevas estaciones del metro no tengan relación directa con los buses del SITP ni del TransMilenio.

¿Por dónde van a pasar la primera y segunda línea del Metro de Bogotá?

Las estaciones del metro están siendo construidas con base en un modelo descentralizado, sobre terrenos de origen privado, sin reducir el espacio público.

Los accesos a las estaciones estarán en edificios situados al costado y conectados por pasarelas al viaducto.

Según la información suministrada por Metro, 12 estaciones estarán en edificios laterales y cuatro estaciones serán más convencionales, con acceso tipo mezzanine desde el espacio público.