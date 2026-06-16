Bogotá intensifica controles contra vehículos contaminantes: hay multas y sanciones

La Secretaría de Ambiente de Bogotá y la Policía de Tránsito se unieron para captar a los vehículos que causen contaminación en la capital. Esta iniciativa busca reducir las emisiones en la ciudad y sancionar a los conductores que no cuenten con vehículos en buen estado.

Bogotá realiza operativo de control de emisiones en chivas rumberas

El operativo se está realizando en el sector La Sevillana, de la avenida Boyacá con diagonal 49 sur. Los agentes de la Policía tienen el objetivo de inspeccionar las condiciones tecno-mecánicas de los vehículos que transiten por el corredor.

Algunos de ellos tienen piezas en mal estado que generan una mayor emisión de contaminantes. Además, las autoridades encontraron que varios conductores estarían modificando el sistema de escape de los carros.

“Estamos realizándole la inspección a este tipo de vehículos, ya que se ha evidenciado que muchos han cambiado el silenciador por este tipo de sistema de escape. Este sistema de escape no es un silenciador, no cuenta con sus características para ser un silenciador”, señaló el subintendente John Mondragón, de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía.

Por no contar con un silenciador en buen estado, los agentes pueden inmovilizar a cualquier vehículo. Los funcionarios de la Secretaría de Ambiente están reforzando las mediciones de contaminantes.

El silenciador, también conocido como mofle, reduce la resistencia al flujo de gases y filtra la cantidad de emisiones que genera un vehículo. Por esta razón, su buen estado es clave en un carro.

Emisiones en Bogotá

De acuerdo al programa The Real Urban Emissions (True), los vehículos de Bogotá son una fuente importante de la contaminación. Un estudio realizado con la Secretaría de Ambiente analizó 100.000 mediciones de gases generados por autos en la capital.

Los resultados revelaron que los carros con más de 15 años causan un 50 % de las emisiones de la ciudad. A pesar de esos datos, la ciudad está trabajando para mejorar la calidad del aire.

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Una de las estrategias de la Secretaría es ZUMA (Zonas Urbanas por un Mejor Aire), que busca reducir la contaminación en ciertas zonas de la ciudad donde se implementarán bosques urbanos y transporte eléctrico.

La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, además, se encarga de la inspección de las variables meteorológicas como precipitación, temperatura, presión atmosférica, radiación solar, velocidad y dirección del viento. En total, son 20 estaciones con sensores y analizadores automáticos que detectan el estado del aire en la ciudad.