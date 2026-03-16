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Alerta por carros que se están rajando con control de emisiones en Cundinamarca: estas son las vías donde más los detectan

Cerca del 70% de los vehículos monitoreados presentan incumplimientos técnicos y ambientales.

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Redacción Vehículos
16 de marzo de 2026, 1:06 p. m.
Las autoridades indican que estos resultados señalan el poco mantenimiento al parque automotor.
Las autoridades indican que estos resultados señalan el poco mantenimiento al parque automotor. Foto: Getty Images

En lo corrido de 2026, más de 1.200 mediciones realizadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en diferentes municipios de la jurisdicción dejan como resultado que cerca del 70% de los vehículos monitoreados presentan incumplimientos técnicos y ambientales establecidos en la normatividad ambiental vigente.

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La presencia de humo blanco puede alertar sobre posibles problemas con el motor del carro.
La CAR advierte por el incumplimiento de los requerimientos ambientales en gran parte del parque automotor. Foto: Getty Images

Esta cifra pone en evidencia que el parque automotor que transita por la jurisdicción CAR carece de buenas prácticas de mantenimiento y operación, lo que repercute en fallas en los sistemas y componentes mecánicos del vehículo y en emisiones contaminantes por encima de los límites establecidos.

En el marco del seguimiento y control que la autoridad ambiental realiza a las emisiones por fuentes móviles a través de las unidades de medición, la Dirección Técnico Científica y de Modelamiento Ambiental (DCMA), programa y desarrolla operativos en vía en conjunto con las autoridades departamentales, distritales y municipales de tránsito, con el fin de verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión establecidos en la normatividad aplicable, de acuerdo con los procedimientos de medición establecidos en las normas técnicas en materia de revisión de gases.

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“En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 762 de 2022, la CAR trabaja en los diferentes corredores viales para monitorear y controlar las emisiones de fuentes móviles, en 2026 hemos hecho más de 1200 mediciones y desafortunadamente el 70 % de estos vehículos no han pasado la prueba, lo que quiere decir es que no cumplen con la condiciones técnico-mecánicas y están emitiendo gases por encima de los parámetros permitidos por la norma”, afirmó Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR.

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El funcionario explicó que con equipos especializados se logra información de bancos analizadores de gases, opacímetros y termo-hidrómetros en unidades móviles, estas mediciones se realizan en carretera a vehículos en circulación entre motocicletas (dos y cuatro tiempos) y vehículos de carga/pasajeros, estos controles nos permiten evidenciar que el porcentaje de vehículos que no están al día con la normatividad ambiental vigente generando mayores emisiones que están relacionados con mala calidad del aire y salud de los ciudadanos.

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La presencia de humo blanco puede alertar sobre posibles problemas con el motor del carro.
Es importante detectar, a tiempo, las causas del humo blanco para evitar daños mayores y más costosos. Foto: Getty Images

“Hacemos un llamado a los habitantes del territorio para que mantengan en buen estado sus vehículos con certificación tecno-mecánica al día para evitar afectación al recurso aire y proteger la salud de las personas”, puntualizó Ballesteros.

Los corredores viales en donde más se han registrado incumplimientos en la normatividad ambiental son la Autopista Norte y Sur, la Calle 13 y la Calle 80.