La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Ambiente, adelantó una jornada de control de emisiones contaminantes dirigida a conductores y representantes del gremio de vehículos tipo “chivas rumberas”, que realizan operaciones en la capital, principalmente en horas de la noche y fines de semana. La actividad se realizó en el marco de las acciones distritales de seguimiento y control a las emisiones vehiculares que adelanta la entidad.

En esta jornada, los gremios participaron de manera voluntaria en el operativo de control realizado por la Secretaría de Ambiente, con el propósito de conocer el estado actual de emisiones de sus automotores y cómo pueden llegar a afectar la calidad del aire en Bogotá.

La actividad se desarrolló durante tres días, en los que se llevó a cabo un proceso voluntario de control de emisiones a las chivas. La jornada se realizó en el Centro de Revisiones Vehiculares de la Secretaría de Ambiente, ubicado en la localidad de Fontibón, donde un total de 39 vehículos tipo “chiva” fueron inspeccionados.

Luego de las revisiones por parte del distrito, se confirmó que solo el 8 % de las chivas inspeccionadas pasó la prueba de emisiones. Es decir, apenas tres vehículos no contribuyen a la contaminación del aire en la ciudad de Bogotá.

Centro de revisiones vehiculares Secretaría de Ambiente. Foto: Secretaría de Ambiente - API

“No podemos permitir vehículos chimenea que afecten la salud de la gente. El gremio de chivas se acercó a nosotros voluntariamente para que revisáramos sus vehículos y verificáramos el estado de sus emisiones. Ese gesto merece ser reconocido porque muestra disposición del gremio para corregir y hacer las cosas bien. Inspeccionamos 39 chivas y encontramos que solo 3 vehículos aprobaron la prueba de emisiones. Esto significa que la gran mayoría debe realizar mantenimientos y ajustes para cumplir con los límites permisibles”, comentó Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá.

Durante el operativo de control de emisiones a las “chivas rumberas”, se realizó una inspección integral de los vehículos por parte del área técnica de fuentes móviles de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría de Ambiente, encargada de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en emisiones.

De manera paralela, estuvo presente el personal de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, que revisó los aspectos relacionados con la normativa de tránsito vigente.

Ante estos resultados, el distrito reiteró la importancia de seguir realizando controles de emisiones en vía pública para implementar los correctivos necesarios, mejorar la calidad del aire y proteger la salud de los ciudadanos en Bogotá: “Valoramos la disposición del gremio de chivas para avanzar en este proceso; cuidar del aire es también cuidar de la salud y la vida de quienes habitamos esta ciudad”, resaltó la secretaria Soto.

¿Por qué las “chivas rumberas” pueden generar contaminación del aire al momento de realizar sus servicios?

Las chivas rumberas son vehículos que contaminan el aire principalmente debido a la emisión de gases tóxicos y material particulado derivado de la combustión de sus motores, que generalmente son antiguos.

Además, por su funcionamiento como discotecas móviles que se movilizan en distintos puntos de la capital, generan altos niveles de ruido, lo que también es considerado una forma de contaminación ambiental.