Cero ruido excesivo: estos son los canales para denunciar en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en su propósito de garantizar mejores condiciones auditivas para la ciudadanía, informó sobre los canales habilitados para denunciar casos que incumplan la normativa ambiental y afecten la salud sonora.
El distrito reitera que, en caso de reportar alguna afectación ambiental relacionada con la emisión de ruido generada por la operación de establecimientos industriales, comerciales o de servicio que afecten el espacio público, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) tendrá a su disposición múltiples medios de atención, los cuales pueden ser consultados por medio de la página https://shorturl.at/mmlyQ
Se recalca que la entidad, dentro de estas denuncias, lleva a cabo acciones de evaluación, control y seguimiento de los establecimientos que utilizan fuentes sonoras para sus actividades, siempre y cuando estas mismas se encuentren dentro del local y no afuera de él.
Una vez confirmado esto, la SDA establece si el ruido del negocio supera el ámbito privado y genera posibles afectaciones al entorno. Si se incumple la normativa ambiental, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias.
Estos son los canales de atención
Canal presencial
Aquellos ciudadanos que vayan a realizar una denuncia a establecimientos que afecten el espacio público y la salud sonora pueden ir a las siguientes sedes:
- Sede principal de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá: Ubicado en la Av. Caracas # 54 - 38. Los horarios de atención van de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
- SuperCADE Suba: Ubicado en la Av. Calle 145 No. 103B. 90. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
- SuperCADE Manitas: Ubicado en la Carrera 18 # 70G Sur. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
- SuperCADE Américas: Ubicado en la Av. Carrera 86 No. 43 - 55 Sur. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
- SuperCADE Calle 13: Ubicado en la Calle 13 No. 37—. . 35. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
- CADE Fontibón: Ubicado en la Diagonal 16 No. 104 - 51 Centro Comercial Viva. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
- SuperCADE CAD: Ubicado en la Carrera 30 # 25 - 90. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
- SuperCADE Engativá: Ubicado en la Transversal 113B No. 66 - 54. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
- SuperCADE Bosa: Ubicado en la Calle 57R sur # 72D -12. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:30 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m.
Canales virtuales
Los ciudadanos que vayan a realizar una denuncia a establecimientos que afecten el espacio público y la salud sonora, por medio de un aparato móvil, PC o tablet, pueden realizarlo por el correo electrónico atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co o correspondencia@ambientebogota.gov.co. Los horarios de atención son de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Canales telefónicos
Los ciudadanos pueden comunicarse con la autoridad ambiental por medio de teléfono fijo o celular en los siguientes números:
- PBX: +57 (601) 377889. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en jornada continua.
- Línea para denuncia de actos de corrupción: +57 195, opción 1