¿Por dónde van a pasar la primera y segunda línea del Metro de Bogotá?

La construcción del metro en Bogotá ha sido durante años uno de los proyectos más esperados en materia de infraestructura y movilidad. Su desarrollo responde a la necesidad de ofrecer soluciones estructurales ante la alta demanda de transporte en la capital.

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De acuerdo con el Observatorio del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la Primera Línea del Metro de Bogotá tendrá una extensión cercana a los 24 kilómetros y contará con 16 estaciones, recorriendo la ciudad desde el suroccidente hasta el centro-norte.

Estaciones de la línea 1 del Metro de Bogotá

El alcalde Galán presumió la llegada del noveno tren al país a través de sus redes. Foto: X @CarlosFGalan

Estación 1: Av. Villavicencio entre carreras 94 y 93 (frente al parque Gibraltar)

Estación 2: Av. Villavicencio entre carreras 86B y 86G (Costado sur de la Avenida Villavicencio, frente al Portal Américas.)

Estación 3: Av. Villavicencio entre carreras 80D y 80G

Estación 4: Av. Primera de Mayo entre calles 42 sur y 42C Sur

Estación 5: Av. Primera de Mayo entre calles 40 sur y 39 sur (Avenida Primero de Mayo, entre la futura avenida Poporo Quimbaya y la calle 39 Sur)

Estación 6: Av. Primera de Mayo entre Av. Boyacá y carrera 72C (costado suroccidental del puente vehicular de la intersección de la Avenida Primero de Mayo con Avenida Boyacá)

Estación 7: Av. Primera de Mayo entre avenida 68 y carrera 52C (Avenida Primero de Mayo, en la intersección con la avenida 68).

Estación 8: Av. Primera de Mayo con carrera 50 (Avenida Primero de Mayo, en la intersección con la avenida 68).

Estación 9: Av. NQS entre diagonal 16 sur y calle 17A bis sur (Avenida NQS, entre el SENA y el canal Fucha).

Estación 10: Calle 1 entre carreras 24 y 24C

Estación 11: Av. Caracas entre calles 2 y 3

Estación 12: Av. Caracas entre calles 11 y 13 (Avenida Caracas entre la Calle 11 y la Avenida Jiménez o Calle 13).

Estación 13: Av. Caracas entre calles 24A y 26

Estación 14: Av. Caracas entre calles 42 y 44

Estación 15: Av. Caracas entre calles 61 y 63

Estación 16: Av. Caracas entre calles 72 y 74 (Avenida Caracas entre la avenida Chile, o calle 72, y la calle 74)

En total, las 16 estaciones estarán distribuidas a lo largo de estos corredores, permitiendo cubrir localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Teusaquillo y Chapinero, consolidando un eje estructural de movilidad para la ciudad.

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Por su parte, la Línea 2 del Metro de Bogotá ha sido planteada como una extensión hacia el occidente y noroccidente de la ciudad. Según información oficial de la Empresa Metro de Bogotá, esta línea conectará sectores como Suba, Barrios Unidos y Engativá con el centro de la ciudad, ampliando la cobertura del sistema.

El trazado proyectado contempla un recorrido subterráneo que partirá desde Suba, pasando por la avenida Ciudad de Cali, la calle 72 y extendiéndose hacia zonas del occidente, lo que permitirá integrar áreas que actualmente presentan alta demanda de transporte.

Carlos Fernando Galán explica nuevo proceso de licitación para la Línea 2 del Metro. Foto: X @metrobogota

Este diseño busca complementar la Primera Línea con otros 15.5 km de recorrido, generando una red más robusta que facilite la movilidad en distintos puntos de la ciudad y reduzca los tiempos de desplazamiento para millones de usuarios.

Actualmente, se encuentra en fase de licitación pública internacional y comenzará su operación comercial con 25 trenes, tendrá la capacidad máxima de movilizar a cerca de 49.000 pasajeros por hora en cada sentido cuando entre en operación y beneficiará a más de 2,5 millones de habitantes, según datos de la empresa Metro de Bogotá.