Cambios drásticos en la licencia de conducción en Colombia: así podría perder el documento

En la tarde de este martes 16 de junio de 2026, la plenaria del Senado aprobó una nueva ley que trae un cambio importante en el Código Nacional de Tránsito y que afectaría a millones de conductores del país que no cumplan con estas nuevas normas.

Más caro y mayor exigencia: así son las nuevas medidas para la licencia de conducción que afectarían a miles de colombianos

Así lo confirmó el senador ponente Julio Alberto Elías Vidal, quien mencionó que se avaló el proyecto de ley que crea un sistema de puntos para la licencia de conducción, una medida que es implementada en otros países del mundo.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de puntos de licencia de conducción aprobado en el Senado?

Según lo mencionado por el senador, al momento de conseguir este documento, los conductores de Colombia recibirán un puntaje, en donde, por cada infracción de tránsito cometida, esa cantidad se irá disminuyendo.

Cada uno de los conductores del país comenzará con 26 puntos, en donde perderán estas unidades de acuerdo al tipo de infracción cometidas.

Para aquellas faltas leves, la persona podrá perder cuatro puntos, pero si se presenta algún caso mayor, como lo son conducir en estado de embriaguez, el conductor sufrirá una disminución de hasta diez puntos.

Al momento de que la puntuación llegue a 0, el conductor se verá perjudicado, ya que se enfrentará a la cancelación de su licencia de conducción.

No obstante, el documento podrá volver a ser solicitado por las entidades de tránsito encargadas, pero en un determinado tiempo. Si el infractor sigue incumpliendo las normas establecidas por la ley, terminará volviendo a perder la licencia con el tiempo.

“Cuando el conductor llegue a cero puntos, su licencia será cancelada por nueve meses. Una vez transcurra ese periodo, recuperará el puntaje y comenzará nuevamente el proceso. Si vuelve a perder todos los puntos, la licencia será cancelada por doce meses. En caso de que ocurra una tercera vez, la licencia de conducción será cancelada de manera permanente”, comentó el senador Julio Alberto Elías Vidal.

#Política | Las licencias de conducción en Colombia ahora serán por puntos. El Senado aprobó en último debate un proyecto de ley que establece que la licencia será gradual y los conductores perderán puntos cada vez que cometan infracciones de tránsito. Durante el debate se… pic.twitter.com/IzHHdWUsg8 — La FM (@lafm) June 16, 2026

Existen formas para recuperar aquellos puntos que fueron perdidos por medio de infracciones cometidas, en donde los conductores deberán pasar por procesos reales de formación, como lo son cursos de seguridad vial, al igual que programas de reentrenamiento, así promoviendo unas mejores conductas y seguridad vial al conducir en las calles y vías del país.

“Este es un proyecto de ley que no solamente es sancionatorio, sino que va orientado a cambiar el comportamiento de los conductores, prevenir la reincidencia y acompañar de manera progresiva a quienes, por primera vez, hacen sus trámites al sistema vial como conductores”, afirmó la senadora Soledad Tamayo.

Esta nueva iniciativa ahora pasa a conciliación para que después el proyecto vaya a sanción presidencial para ser una ley.

¿La nueva implementación afectará el SOAT?

Dentro del desarrollo del proyecto, se pensó si la implementación de este nuevo sistema para las licencias de conducción afectaría al SOAT.

Sin embargo, el senador Julio Alberto aclaró que la nueva aprobación no tiene nada que ver con los seguros que son establecidos para los conductores del país en casos de sufrir algún accidente.

“Acá estábamos poniéndolo en cabeza de los dueños de la licencia. Pero la plenaria del Senado de la República, como es soberana, accedió a eliminar ese artículo y así salvar el proyecto del licenciamiento por punto”, comentó.