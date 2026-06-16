Conozca los cortes de agua que habrá en Bogotá y Soacha del 16 al 18 de junio

Debido a trabajos de mantenimiento llevados a cabo por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Enel Colombia, los habitantes de algunas zonas de Bogotá y Soacha se tendrán que preparar para los cortes temporales que se van a realizar.

Las actividades están programadas para esta semana, entre los días 16 y 18 de junio. Según el comunicado de las empresas, la intervención se debe a obras de prevención que buscan reducir el riesgo de daños en tuberías, además de la instalación de válvulas y el mantenimiento preventivo de los sistemas.

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Los cortes previstos para hoy, 16 de junio, en Soacha son en el centro del municipio, desde las 10 de la mañana con una duración de 24 horas. Por otro lado, en Bogotá la localidad afectada será Suba, específicamente en las zonas de Prado Sur, Tierra Linda, Batán, Alhambra, Malibú, Pasadena, La Castellana, Río Negro, Andes y Niza, que no contarán con el servicio por cuatro horas desde las 10 de la mañana.

Para el día de mañana, 17 de junio, los sectores afectados comenzarán el corte desde las 10 de la mañana por aproximadamente 24 horas, dependiendo de la obra que se esté realizando:

Usaquén: San Cristóbal Norte y Santa Teresa (de la carrera 8A a la carrera 9, entre la calle 163A y la calle 170).

San Cristóbal Norte y Santa Teresa (de la carrera 8A a la carrera 9, entre la calle 163A y la calle 170). Suba: Nueva Tibabuyes, Tibabuyes, La Gaitana, La Gaitana Oriental y Sabana Tibabuyes (de la carrera 118 a la carrera 129, entre la calle 126A y la calle 141).

Nueva Tibabuyes, Tibabuyes, La Gaitana, La Gaitana Oriental y Sabana Tibabuyes (de la carrera 118 a la carrera 129, entre la calle 126A y la calle 141). Kennedy: Roma (de la calle 55 Sur a la calle 58B Sur, entre la carrera 78 y la carrera 80).

Roma (de la calle 55 Sur a la calle 58B Sur, entre la carrera 78 y la carrera 80). San Cristóbal: Quindío Oriental y La Arboleda (de la calle 46 Bis Sur a la calle 47A Sur, entre la carrera 18 Este y la carrera 10C Este).

El 18 de junio, los sectores programados son los siguientes:

Chapinero: La Porciúncula (de la calle 72 a la calle 82, entre la carrera 9 y la carrera 15), desde las 9:00 a. m. por 24 horas.

La Porciúncula (de la calle 72 a la calle 82, entre la carrera 9 y la carrera 15), desde las 9:00 a. m. por 24 horas. Usaquén: Estrella del Norte y Las Orquídeas (de la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 151 y la calle 164), desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

Estrella del Norte y Las Orquídeas (de la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 151 y la calle 164), desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Kennedy: Hipotecho, Hipotecho Occidental y Nueva Marsella (de la avenida calle 6 a la calle 8 Sur, entre la carrera 68 y la carrera 72), desde las 8:00 a. m. por 24 horas.

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Se recomienda a la ciudadanía almacenar agua en recipientes y usarla de forma racional “privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos”. Para más información sobre los cortes, puede acceder a la página de la Alcaldía de Bogotá, donde podrá verificar si el lugar donde vive se encuentra dentro de las zonas afectadas.