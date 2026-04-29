En el marco de las actividades programadas para el Día del Trabajo en la capital del país, distintas entidades han coordinado medidas logísticas para garantizar el desarrollo de eventos y movilizaciones previstas durante la jornada. Estas acciones implican ajustes en la movilidad y en algunos de los espacios tradicionales de recreación de la ciudad.

Bogotá anunció el plan éxodo y retorno para puente festivo: así será el pico y placa regional del domingo

Uno de los escenarios que tendrá modificaciones es la ciclovía, un programa que habitualmente funciona los domingos y festivos en Bogotá, y que congrega a miles de ciudadanos en distintos corredores viales.

La jornada del 1 de mayo contará con desvíos en varios tramos de la ciclovía de Bogotá. Según informó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), “la ciclovía tendrá algunos cierres y desvíos temporales por las marchas del Día del Trabajo”.

Ciclovia en Bogotá. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

De acuerdo con la entidad, uno de los principales puntos afectados será el corredor de la carrera Séptima, donde se concentrarán movilizaciones. Por esta razón, se implementarán desvíos en ese tramo para permitir el desarrollo de las marchas sin interferir con otras actividades de la ciudad.

Asimismo, se indicó que otros sectores también tendrán ajustes operativos, dependiendo del avance de las concentraciones y del flujo de personas. Los recorridos podrán variar según las condiciones de orden público y la movilidad durante la jornada, señaló el IDRD, al advertir que los cambios estarán sujetos a monitoreo en tiempo real.

Rueda Eléctrica Fest 2026: fechas, lugar y cómo asistir al evento de carros en Bogotá

La ciclovía, que tradicionalmente opera entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m., mantendrá su horario habitual, pero con modificaciones en algunos trayectos. En ese sentido, las autoridades recomendaron a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación y estar atentos a la información oficial durante el desarrollo del día.

La entidad dio a conocer que el tramo entre calle 33 y calle 10 tendrá modificaciones en el recorrido. Podrás desviarte por la diagonal 40 para retomar la Ciclovía por Parkway y calle 26.

Ciclovia en Bogotá. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Además, se hizo un llamado a respetar las indicaciones del personal logístico y de tránsito, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los participantes de la ciclovía como de quienes asistan a las movilizaciones. Estas medidas buscan evitar posibles incidentes en los puntos donde confluyen ambas actividades.

El Instituto también reiteró que la ciclovía es un espacio de recreación que promueve la actividad física y el uso de medios de transporte sostenibles, por lo que se mantendrán habilitados la mayoría de los tramos que no se vean directamente afectados por las marchas.