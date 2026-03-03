El nuevo dolor de cabeza de Gustavo Petro en la Comisión de Acusación: dos denuncias en su contra por revelar historia clínica del niño Kevin Acosta

Como si el presidente Gustavo Petro no tuviera denuncias en su contra, este lunes, 2 de marzo, llegaron a la Secretaría General de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara dos en su contra por revelar la historia clínica del niño Kevin Arley Acosta, quien falleció el 13 de febrero de 2025 en Palestina, Huila, luego de caer en su bicicleta.

Es importante recordar que la salud del niño empeoró porque tenía hemofilia, una enfermedad que dificulta que la sangre se coagule naturalmente y que, tras una caída como la que tuvo, es peligrosa. La enfermedad se trata con un medicamento especial que, generalmente, otorga el Estado por sus altos costos, pero la EPS no lo suministró a tiempo. La medicina alcanza los 30 millones de pesos.

Gustavo Petro, Kevin Arley Acosta y Nueva EPS. Foto: Semana

Gustavo Petro, en lugar de reconocer las fallas en el sistema de salud, culpó al menor y a su familia, especialmente a su madre por permitirle montar en bicicleta, y despertó el malestar entre los colombianos.

Como si fuera poco, el jefe de Estado reveló la historia clínica del pequeño; en Colombia este hecho es delito porque, a juicio de varios juristas, se viola el derecho a la privacidad protegida por la Constitución. Más cuando se trata de un menor de edad.

Una de las denuncias es del abogado Manuel Villanueva, quien le anticipó a SEMANA que denunciaría al presidente, al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al gerente de la Nueva EPS, Luis Óscar Galves.

“El señor Gustavo Francisco Petro Urrego pudo incurrir en las conductas señaladas por nuestra Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano, Capítulo VII, de la Violación de la Intimidad, Reserva e Interceptación de las Comunicaciones”, se lee en la denuncia penal con alcance disciplinario.

Gustavo Petro y Kevin Acosta. Foto: Presidencia/API.

El abogado Villanueva habló de “divulgación de información sometida a reserva que evidenciaba circunstancias médicas particulares del menor Kevin Arley Acosta Pico (q.e.p.d.), quien falleció el pasado 13 de febrero como consecuencia de una complicación médica sufrida por la falta del suministro de un medicamento, el cual funciona como anticuerpo emocional diseñado para prevenir o reducir la frecuencia de episodios hemorrágicos en personas con hemofilia. Esta omisión por parte de la Nueva EPS, quien tenía bajo su responsabilidad este suministro, generó la muerte del menor, Kevin Arley”.

La falta de un medicamento le había costado la vida al menor de edad Kevin Acosta. Foto: Caracol Noticias / Getty Images

SEMANA confirmó que esta denuncia y otra que llegó bajo los términos de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara estará en manos de un triunvirato conformado por los congresistas del Pacto Histórico, Alirio Uribe; del Partido Conservador, Juán Carlos Wills; y el representante de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep), William Aljure.

Es decir, al presidente lo investigará en este caso dos parlamentarios cercanos al Pacto Histórico y uno conservador, quien tiene cercanías con la Casa de Nariño.

Actualmente, el jefe de Estado tiene más de 100 investigaciones en la Comisión de Acusación de la Cámara.