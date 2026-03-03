POLÍTICA

El nuevo dolor de cabeza de Gustavo Petro en la Comisión de Acusación: dos denuncias en su contra por revelar historia clínica del niño Kevin Acosta

SEMANA confirmó que dos denuncias penales y disciplinarias fueron radicadas contra el jefe de Estado. Un triunvirato de congresistas resolverá el tema.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 8:05 a. m.
Gustavo Petro, la denuncia y el menor Kevin Acosta.
Gustavo Petro, la denuncia y el menor Kevin Acosta. Foto: FOTO1: PRESIDENCIA/FOTO2: PANTALLAZO/FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

Como si el presidente Gustavo Petro no tuviera denuncias en su contra, este lunes, 2 de marzo, llegaron a la Secretaría General de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara dos en su contra por revelar la historia clínica del niño Kevin Arley Acosta, quien falleció el 13 de febrero de 2025 en Palestina, Huila, luego de caer en su bicicleta.

Es importante recordar que la salud del niño empeoró porque tenía hemofilia, una enfermedad que dificulta que la sangre se coagule naturalmente y que, tras una caída como la que tuvo, es peligrosa. La enfermedad se trata con un medicamento especial que, generalmente, otorga el Estado por sus altos costos, pero la EPS no lo suministró a tiempo. La medicina alcanza los 30 millones de pesos.

Gustavo Petro, Kevin Arley Acosta y Nueva EPS.
Gustavo Petro, Kevin Arley Acosta y Nueva EPS. Foto: Semana

Gustavo Petro, en lugar de reconocer las fallas en el sistema de salud, culpó al menor y a su familia, especialmente a su madre por permitirle montar en bicicleta, y despertó el malestar entre los colombianos.

Como si fuera poco, el jefe de Estado reveló la historia clínica del pequeño; en Colombia este hecho es delito porque, a juicio de varios juristas, se viola el derecho a la privacidad protegida por la Constitución. Más cuando se trata de un menor de edad.

Más de Política

