¿Qué se sabe de la investigación del accidente de Yeison Jiménez? Autoridades dan primeros detalles

En la tarde del sábado 10 de enero se presentó un accidente aéreo en el cual falleció el cantautor de música popular Yeison Jiménez y cinco personas de su grupo de trabajo.

Tras la llegada de los cuerpos de investigación, se dio inicio a las labores de recolección de pruebas y elementos que permitan dar con las causas del siniestro y poder concluir los procesos que se adelantan.

Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano. Foto: Oficina Yeison Jiménez

En entrevista con W Radio, el coronel Álvaro Bello, director técnico de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, entregó los primeros detalles del fatal accidente.

En primer lugar, el director señaló los primeros análisis que se realizan del accidente y cómo será el proceso de investigación que se desarrollará por parte de las instituciones encargadas.

“Todo lo relacionado con la parte de mantenimiento, con la parte de trazabilidad, aeronavegabilidad y funcionalidad de la aeronave. Además, las circunstancias y los cálculos de vuelo, el peso, el balance y el rendimiento de la aeronave, así como las condiciones en las que se estaba desarrollando el vuelo en ese momento”, señaló Bello al medio citado.

Por otra parte, el directivo especificó que otro factor a considerar es la parte humana, en la cual se revisarán otros aspectos relacionados con las labores que desarrollaba el personal a cargo del vuelo.

“Todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, las certificaciones de aptitud psicofísica de la tripulación y todos estos hechos anteriores relacionados con la tripulación antes de volar”, añadió.

Bello indicó que, actualmente, se desarrollan los procesos de recolección de datos para conocer los momentos previos al accidente y las operaciones que se realizaron en las últimas horas.

“En este momento, estamos recogiendo datos, precisamente verificando la situación, la condición operacional antes del vuelo, el vuelo que desarrollaron el día anterior, el traslado que hicieron de la aeronave desde Medellín hasta Guaymaral y después al siguiente destino. Eso se convierte en una cadena de factores donde nada es casualidad, todo se empieza a revisar”, puntualizó el directivo.

Investigación de la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación, a través de su seccional de Boyacá, abrió una investigación por el accidente del artista Yeison Jiménez.

“Luego de las primeras actividades realizadas por los organismos de rescate, las autoridades aeronáuticas y unidades de la Policía Nacional para atender la emergencia, los cuerpos de los seis ocupantes y víctimas de este evento serán trasladados a la sede de Medicina Legal en Bogotá para que, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, se establezca su plena identidad”, detalló el ente investigador.