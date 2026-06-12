Quiropráctico aprovechaba sus citas para presuntamente abusar sexualmente de sus pacientes: así cometía los vejámenes

Jhon Fredy Núñez Montaña, un quiropráctico de oficio, fue judicializado por presuntamente abusar sexualmente de algunas de sus pacientes en el municipio de Tabio, en el departamento de Cundinamarca.

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Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación después de que se lograra recopilar elementos probatorios y denuncias que dejarían en evidencia el actuar de este sujeto.

De acuerdo con el ente investigador, el profesional ofrecía servicios de terapias y masajes a domicilio, lo que le permitía ir a los lugares de residencia de las mujeres a las que contactaba.

Ya al interior del inmueble, supuestamente se ganaba la confianza de quienes se convertirían en sus víctimas y, en medio de las sesiones y procedimientos programados, las sometía a distintos vejámenes y agresiones en contra de su voluntad.

Imagen referencia de un abuso sexual en contra de una mujer. Foto: Agencia 123rf

“La Fiscalía ha identificado hasta el momento dos personas afectadas, de 27 y 31 años, en hechos ocurridos en agosto de 2022 y julio de 2024, respectivamente. Núñez Montaña habría actuado de manera similar”, señaló.

Las investigaciones han indicado que en uno de estos casos el hoy procesado habría ejercido actos indecorosos, mientras que en el otro habría accedido sexualmente a la paciente.

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Sumado a esto, las autoridades confirmaron que actualmente el mencionado quiropráctico permanece privado de la libertad en centro carcelario por otro caso en contra de la libertad sexual de las mujeres.

Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca citó al hombre a una audiencia de imputación y le formuló los cargos por los delitos de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, y acceso carnal o acto sexual abusivos con persona incapaz de resistir.

Son por lo menos dos casos, pero no se descarta que hayan más. Foto: Getty Images

Pese al material probatorio con el que cuenta la Fiscalía, el sujeto no aceptó ninguno de los señalamientos en su contra, pero deberá permanecer en prisión mientras que avanzan estos proceso en su contra.