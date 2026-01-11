Estas son las empresas que deja el cantante Yeison Jiménez: de la música popular a la pasión por los caballos

En la tarde del sábado 10 de enero de 2026, el cantante de música popular Yeison Jiménez falleció a bordo de una avioneta que se dirigía a Marinilla, Antioquia.

Las causas del accidente están siendo investigadas por las autoridades aeronáuticas y judiciales. Sin embargo, las primeras imágenes reveladas indicarían problemas durante el despegue. Asimismo, las versiones iniciales señalan que la avioneta formaría parte de su patrimonio y sería uno de los bienes con los que contaba.

Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano. Foto: Colprensa

El artista, de 34 años, no solo logró consolidarse a nivel musical, sino que, además, formó un imperio empresarial en el que destaca su empresa YJ Company SAS y un criadero de caballos, el cual era una de las pasiones del cantautor.

A través de las redes sociales, el referente de la música popular compartía imágenes de los animales que formaban parte de su criadero, el cual había obtenido diversos premios a nivel nacional.

También es importante destacar que Jiménez inició sus actividades empresariales con un bar en la ciudad de Bogotá, pero, gracias a su éxito en el mundo musical, logró establecer negocios en los Llanos Orientales y en el sector agrícola.

De cantar en buses a llenar El Campín: Yeison Jiménez hizo historia en la música popular y dejó un legado de superación

En la antesala de su concierto en la ciudad de Bogotá, en el año 2025, el artista reveló que más de 150 personas trabajaban en sus empresas. Entre los nichos que más destacaban de sus negocios sobresalen la producción de miel, la ganadería y la incursión en el sector inmobiliario.

“Yo tengo varias empresas. Hoy por hoy, he minimizado un poco. Me muevo en el tema de la ganadería, en la agricultura, en las gorras. Estoy haciendo tres hoteles en estos momentos. Y me muevo mucho en el tema inmobiliario y en inversiones extranjeras”, destacó Jiménez años atrás al Diario La República.

Muerte de Yeison Jiménez: se conoció la identidad de los demás tripulantes que fallecieron en el accidente aéreo

En el año 2025, el artista compartió fotografías desde Estados Unidos, donde destacó la compra de una propiedad. En ese momento, señaló que era la quinta compra realizada en el país norteamericano.

Sin embargo, las ubicaciones de las propiedades no fueron divulgadas ni por el cantautor ni por su equipo de trabajo. Cabe resaltar que el hoy fallecido trabajaba de la mano de sus familiares más cercanos.