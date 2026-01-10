Muerte de Yeison Jiménez: se conoció la identidad de los demás tripulantes que fallecieron en el accidente aéreo

Colombia y la música popular está de luto, luego de confirmarse en la tarde de este sábado, 10 de enero, del fallecimiento del cantante, Yeison Jiménez, quien había tomado una avioneta desde el departamento de Boyacá con rumbo hacia Antioquia.

Tras el reporte de la Aeronáutica Civil, la Gobernación de Boyacá emitió un comunicado oficial en el que reportó la identidad de los demás tripulantes de la aeronave, quienes también perdieron la vida.

Gobernación de Boyacá se pronunció sobre la muerte de Yeison Jiménez y los demás tripulantes de la avioneta. Foto: A.P.I

En principio, la misiva que se dio a conocer a través de redes sociales lamentó la noticia en la que estuvo relacionado el oriundo Manzanares, Caldas.

“La Gobernación de Boyacá, en cabeza del gobernador Carlos Amaya, y en nombre del pueblo boyacense, lamenta el trágico accidente aéreo que cobró la vida del reconocido cantante Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, ocurrido la tarde del sábado 10 de enero de 2026 en el sector Romita, vía Paipa - Duitama”, señalaron.

Yeison Jiménez murió en enero de 2026 tras un accidente aéreo. Foto: IG yeison_jimenez

Después de esto, la Gobernación de Boyacá puntualizó sobre los nombres de las otras víctimas.

“De igual manera, lamentamos profundamente el fallecimiento de las demás víctimas del siniestro, tripulación y miembros de su equipo”:

Capitán Hernando Torres

Juan Manuel Rodríguez

Óscar Marín

Jefferson Osorio (Mánager del cantante)

Waisman Mora (Fotógrafo)

Así fue la vida de Yeison Jiménez, reconocido cantante que falleció en un accidente aéreo en Paipa

Del último, en mención, hay que decir que este tenía el rol de ser el fotógrafo del artista musical.

Minutos antes de que la avioneta en la que fallecieron se estrellara, Mora había puesto una historia en su cuenta personal de Instagram, en la que avisaba que ya iban con rumbo hacia Marinilla, Antioquia, donde Jiménez tenía programado la próxima presentación.

Boyacá se une al dolor

Por ser la zona del país en la que se produjo el accidente, el departamento envío más mensajes de condolencias ante el trágico hecho: “Unidos en oración como departamento nos solidarizamos con la situación”.

Yeison Jiménez había soñado que tendría un grave accidente aéreo: así lo contó

“Que Dios Todopoderoso llene de fe, fortaleza y esperanza a las familias, seres queridos y seguidores en estos difíciles momentos”, siguieron.

“Desde el Gobierno de Boyacá decretamos duelo departamental”, terminaron dando a conocer una decisión que tomaron tras la muerte de Yeison Jiménez.

Último chat de Jiménez

Georgy Parra es compositor y más de una vez se escuchó ser nombrado por Jiménez en las canciones. Tras conocerse del fallecimiento, el mencionado publicó una de las últimas conversaciones que tuvieron vía chat entre sí.

Allí se logra ver que ambos estaban motivados por seguir trabajando de manera mancomunada durante el 2026, en busca de seguir llevando el género de la música popular mucho más alto.

Jiménez en el año 2025 colmó el estadio El Campín, siendo uno de los primeros artistas de este género en lograrlo. Para 2026, ya estaban en venta las boletas del evento que llamó ‘Mi Promesa Tour 2′, que tenía como fecha prevista a realizarse el 28 de marzo próximo.