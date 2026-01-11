Gente

Equipo de Yeison Jiménez expresó su dolor tras mortal accidente que acabó con su vida y dejó otras víctimas: “Su legado se queda”

La organización informó que, en las próximas horas, confirmarán detalles de los actos de despedida y homenajes que se realizarán en su memoria.

Redacción Gente
11 de enero de 2026, 11:24 a. m.
Yeison Jiménez murió en enero de 2026 tras un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en enero de 2026 tras un accidente aéreo Foto: Oficina Yeison Jiménez

Horas después de que se confirmara la muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, en la tarde del sábado 10 de enero, su equipo de trabajo se pronunció a través de las redes sociales oficiales del artista, donde manifestó su profundo dolor por su repentino y prematuro fallecimiento, ocurrido junto a otros cinco ocupantes de la avioneta que se accidentó en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, en Boyacá.

En el comunicado, la organización y equipo del cantante señalaron estar atravesando por un “dolor imposible de describir” tras su fallecimiento: “Hoy, no solo despedimos a un artista, despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas”.

Asimismo, destacan su perseverancia, disciplina, amor por su gente y esfuerzo como factores clave que lo ayudaron a alcanzar el éxito en la industria musical y que “marcaron para siempre la vida de quienes lo siguieron y lo quisieron”.

El equipo también mencionó a los integrantes que viajaban con el artista y que fallecieron en el accidente: Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Weisman Mora y el Capitán Fernando Torres, extendiendo su solidaridad y sus oraciones a las familias afectadas.

“A todos los seguidores, colegas, medios de comunicación y personas que han acompañado a Yeison durante su carrera y en estas horas de dolor, gracias por cada mensaje, por cada oración y por el amor que están enviando”, agregaron.

De igual manera, subrayaron la necesidad de tener compasión y respeto en medio del luto por el siniestro en Boyacá, destacando que la intención es “despedirlo con dignidad y el cariño que merece”.

“Yo siento que viví dos vidas”: la entrevista de Yeison Jiménez con Vicky Dávila en la que narró su increíble historia de superación

El texto resaltaron que, aunque Jiménez se va físicamente, su legado permanecerá “en sus canciones, en sus palabras, en sus luchas, en su manera de no rendirse” y, por supuesto, en la importante huella que dejó en la música regional colombiana y en quienes estuvieron siempre a su lado.

Por último, la organización y equipo de trabajo del artista indicaron que, en las próximas horas, confirmarán detalles de los actos de despedida y homenajes que se realizarán en su memoria.

