“Me hubiera encantado ser una persona de una vida normal”: Yeison Jiménez, en su última entrevista con SEMANA antes de su muerte

Este 10 de enero de 2026, el mundo de la música popular colombiana se vistió de luto tras confirmarse la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo en Boyacá.

El cantante era uno de los seis ocupantes de una avioneta que se desplomó en la vereda La Romerita, en la vía que conecta Paipa con Duitama, en el departamento de Boyacá. Las autoridades locales continúan con las labores de investigación para esclarecer las causas del siniestro y recuperar los elementos necesarios que permitan entender lo sucedido.

Una vida marcada por “tres etapas”

En marzo de 2025, Yeison Jiménez concedió una entrevista a SEMANA en la que reflexionó sobre su trayectoria y los sueños que nunca pudo cumplir.

El artista compartió su deseo de haber tenido una existencia más sencilla, con una rutina normal de colegio, universidad y un trabajo estable gracias a sus familiares.

“A mí me hubiera encantado haber sido una persona de una vida normal, ¿sabes? Un niño que va al colegio y tiene todo fijo, va a la universidad y tiene todo fijo y luego el papá le busca empleo con uno de sus amigos y ya, porque no hay tanto estrés de por medio, pero quizás mi vida se desenvolvió así porque era la manera como Dios me iba a permitir lograr hacer lo poquito o lo mucho que he hecho“, señaló con sinceridad.

Jiménez recordó los inicios de su carrera como un proceso lleno de obstáculos, sin contactos ni referentes en la música, tuvo que abrirse camino por sí mismo, alcanzando escenarios que antes parecían inalcanzables, no solo en Colombia sino también en Ecuador, llenando estadios y ganándose un lugar en la música popular colombiana.

Esta fue la última entrevista de Yeison Jiménez con SEMANA; habló de importante logro

El legado de un compositor del pueblo

Más allá de su voz, Yeison se destacó como compositor, contó que Dios le dio la habilidad de crear canciones que conectan con la gente, un talento que nunca imaginó tener, pero que ahora forma parte de su legado.

“Dios me dio la posibilidad de escribir canciones yo nunca me imaginé que iba a ser compositor y tampoco me imaginaba que iban a funcionar es muy loco que tú escribas algo en tu casa y que luego salgas a un estadio y lo cante todo el mundo generar esa credibilidad y decirle a la gente lo que yo hago y lo que yo escribo es bueno y te identifica, te identifica, eso es muy cabrón”, resaltó el cantante

PODCAST SIN FILTRO YEISON JIMENEZ CANTANTE FOTO HELEN RAMÍREZ Foto: Helen Ramírez

Inspirado por artistas como Joan Sebastián, se consideraba un “poeta del pueblo”, preocupado por que su música trascendiera las cantinas y llegara a cualquier lugar, desde universidades hasta carros particulares.

Además, mencionó que muchas de sus canciones aún inéditas serán un patrimonio para sus hijos, garantizándoles un futuro más estable gracias a su trabajo.

“Es un patrimonio también que le quedará a mis hijos y a los hijos de mis hijos, entonces ya ellos no van a tener que lidiar tanto como yo” comentó, asimismo con humor señaló que: “ya ellos van a poder esperar un cheque mensual durante toda su vida, si yo no vendo el catálogo voy a decir que corten bien ”.