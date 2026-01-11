Gente

De cantar en buses a llenar El Campín: Yeison Jiménez hizo historia en la música popular y dejó un legado de superación

El famoso cantante perdió la vida en un accidente aéreo y generó tristeza en miles de personas.

11 de enero de 2026, 11:06 a. m.
El cantante de música popular falleció en un accidente aéreo el 10 de enero del 2026.
Foto: Instagram @yeisonjimenez - Getty Images

La tarde del sábado, 10 de enero de 2026, se confirmó la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, una noticia que sacudió al mundo del entretenimiento nacional y sus miles de seguidores, quienes durante años acompañaron su carrera y asistieron a una innumerable cantidad de eventos en los que se presentó.

Su muerte ocasionada por un accidente aéreo en Boyacá, marcó el cierre de una historia de vida que, en un principio, estuvo llena de dificultades, pero que gracias a su esfuerzo, logró convertirse en uno de los artistas más importantes del género en el país.

“Me parte el alma”: hija de Yeison Jiménez publicó mensaje tras la muerte del cantante

El intérprete de Aventurero y Ya no mi amor nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, en medio de una familia que atravesaba serios problemas económicos. Desde muy pequeño tuvo que enfrentarse a una realidad compleja, que se complicó aún más cuando sus padres tomaron la decisión de separarse.

Durante su infancia y adolescencia vivió en sectores difíciles de Manizales, una etapa de la que el mismo artista habló en medio de una reciente entrevista que le concedió al Canal Caracol para el programa Se dice de mí.

Yeison Jiménez murió en enero de 2026 tras un accidente aéreo.
Foto: IG yeison_jimenez

“De ese pasado y de esa etapa de mi vida de estar en una galería de Manizales, rodeado de sicarios, de prostitutas, de drogas, de delincuentes y de habitantes de calle, yo no guardo nada. Fue una etapa muy fea”, relató el cantante.

En ese mismo espacio recordó que ver la violencia y el consumo de drogas se volvió parte de su cotidianidad: “Era ver muertos todos los días, era el olor a droga por la ventana de tu casa todo el tiempo”, afirmó.

YouTube video o5tmZIB1clk thumbnail

En medio de ese difícil contexto, la música se convirtió en su pasatiempo y actividad favorita, por lo que empezó a cantar en buses y espacios públicos para ganar dinero, además de soñar con la oportunidad de ser descubierto por algún productor que lo ayudara a cumplir el sueño de ser un cantante famoso.

Tras varios años de insistencia, rechazo y pocas oportunidades, logró convertirse en una estrella reconocida a nivel nacional e internacional, pues muchas de sus canciones ocuparon los primeros puestos en plataformas de streaming como Spotify, Deezer y YouTube Music.

Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

“Cuando yo empecé, el único que creía en mí era yo”, confesó en el programa de entretenimiento dirigido por Diva Jessurum, dejando claro que su carrera comenzó desde abajo y se enfocó en sacarla adelante con esfuerzo y dedicación.

Con el paso del tiempo, su voz y sus composiciones empezaron a conectar con millones de personas alrededor del mundo, que se dejaron llevar por sus historias de desamor, experiencias personales y las dificultades de la vida.

Yeison Jiménez murió en fatal accidente.
Foto: Instagram @yeison_jimenez - Montaje SEMANA
Esta fue la última entrevista de Yeison Jiménez con SEMANA; habló de importante logro

Uno de los momentos más importantes de su carrera fue cuando logró llenar el estadio El Campín de Bogotá, el pasado 26 de julio, un hecho histórico para la música popular colombiana, pues fue el primer artista del género en cumplir con esta meta, seguido de Luis Alfonso, a quien motivó en el camino.

Tras su fallecimiento, el sábado 10 de enero de 2026, colegas, figuras públicas y seguidores han resaltado no solo su talento, sino también su historia de vida. Más allá de la música, Yeison Jiménez dejó el recuerdo de un artista que logró abrirse y triunfar en la industria, convirtiéndose en un referente para quienes sueñan con cambiar su destino.

