Lo último: avioneta en que viajaba el cantante Jhon Alex Castaño sufrió un accidente en Boyacá

En las últimas horas, el cantante de música popular Jhon Alex Castaño informó en sus redes sociales que tuvo un accidente: “Familia, que susto tan hijuemadre. Definitivamente, hay que disfrutar cada día de sus hijos, de la mamá”.

El intérprete de ‘Guaro’ aseguró que tuvo el accidente en el aeropuerto de Paipa, Boyacá -conocido también como Aeropuerto Juan José Rondón-, porque “en el momento de aterrizar se le estalló el tren de aterrizaje del lado derecho... se salió de la pista”.

Fue tal el susto que le generó la situación que hizo una reflexión a sus más de un millón y medio de seguidores:

“Esto cada día lo aterriza a uno más en la vida, y le enseña que sea lo que sea, Dios primero, la familia primero. Le doy gracias a Dios por este susto, porque a pesar de que llevo ya tres casi años luchando con una enfermedad... Hoy, vea, de un momento a otro todo se puede apagar”, señaló.

Además aseguró que “esto no es de fama, (...) esto no es del que más tenga, es del que más tenga a Dios en el corazón. Hoy me siento feliz porque sentí que si me hubiera muerto, creo que me hubiera ido derechito para donde mi Diosito a acompañarlo”.

“Hoy supe que el mayor tesoro en la vida es estar en paz con Dios. Saber que se ama la familia, los hijos y todos los que nos rodean”, es el texto que acompaña el video publicado en las stories de su perfil de Instagram. “Esta noche si Dios quiere será como el primer concierto de mi vida”, concluyó.

Jhon Alex Castaño sufrió un accidente. - Foto: Fotos tomadas del perfil de Instagram de @jhonalexcastano

¿Cuáles son los problemas de salud del artista?

El año pasado, el artista colombiano confirmó en sus redes sociales que hace seis años se realizó una liposucción con el objetivo de recuperar su figura, pero afirmó que “esa platica se perdió”, debido a que aumentó de peso por su mala alimentación, así como un consumo desmedido de alcohol.

Además, aseguró que en 2021 tuvo serias complicaciones de salud por causa de su glándula tiroidea, así como problemas con el azúcar, motivo por el cual Castaño tuvo que hacer un cambio riguroso en su dieta, pero primordialmente dejar el consumo de alcohol.

El artista cada día suma seguidores en sus redes sociales. - Foto: Instagram @jhonalexcastano

“Ya tengo 40 años, a raíz de que quizá me puse a tomar otro tipo de licor. Yo nunca tomaba aguardiente, de pronto fue eso, en estos momentos yo estoy en un tratamiento”, indicó el cantante de ‘Amanecí contento’.

No obstante, señaló que pese a su aumento de peso y la pérdida de su dinero con la intervención quirúrgica, el artista dijo que está tomando la situación de la mejor manera posible.

De igual modo, les manifestó a sus seguidores de sus redes sociales que lleven a cabo una rutina de ejercicio diario y una buena alimentación, con el propósito de evitar cualquier complicación de salud.

También, en una entrevista para el programa de entretenimiento Lo sé todo, el cantante de música popular reveló detalles inéditos de su pasado y aprovechó el espacio para pedirles perdón a las personas que había podido lastimar cuando vivió una época oscura en su vida.

Jhon Alex Castaño, cantante de música popular. - Foto: Instagram @jhonalexcastano

El cantante contó que en una discoteca se encontró con alguien que le pidió una foto y que aseguraba conocerlo de antes; sin embargo, John Álex se llevó una sorpresa luego de que el fanático le mencionara dónde y cómo lo había conocido.

“Yo me acuerdo que una vez estaba yo, en una discoteca, en esas que son un amanecedero. Cuando llegó un muchacho [que] me pidió una foto. Me abrazó, me pidió una foto y me dijo: ‘John Alex, yo lo admiro mucho, yo lo conozco de hace años, usted no sé acuerda de mí'. Y yo: ‘No, mijo, yo no me acuerdo de usted’. Y dizque sí, usted me robó una gorra en un bus. Y yo, juemadre, ese día quedé como pasmado, y dije: ‘Dios mío, usted me tiene que tener para algo muy importante, porque la verdad tanto que se vivió, tanta cosa que se hizo y encontrarme con una persona de esas que debería estar enojado conmigo’”.

El artista aprovechó el espacio para pedirles perdón a las personas que ha podido ofender en su pasado y que lo conocieron en una faceta distinta a la que ahora lleva a cabo.