Jessi Uribe sorprendió a una fanática en pleno concierto

Jessi Uribe publicó en su cuenta de Instagram un emotivo momento con una de sus seguidoras durante un concierto.

El intérprete de música popular, quien había recibido algunas críticas por comportamientos en sus presentaciones en vivo, sorprendió a muchos con este noble gesto que tuvo con una de sus fanáticas, a quien le permitió estar con él en la tarima.

Uribe comenzó a cantar el tema musical Pídeme la luna, mirando a los ojos a su seguidora. Luego, al comenzar la música, no dudó en bailar con ella, en lo que fue un momento inolvidable para su fanática.

“Aruba me encantó y eso se debe repetir. Gracias por todo, mi gente”, escribió Jessi Uribe en el video con su seguidora en Instagram, el cual tiene este lunes, 29 de agosto, cerca de 78 mil ‘me gusta’ y un poco más de 1.700 comentarios.

“Yo soñando con que me dediques una canción”, le escribió una cibernauta en el espacio de los comentarios. Por otra parte, el cantante también recibió algunos mensajes en los que criticaron su apariencia física. “Uuuyyy no, está muy ñoño; Paola, hágale la dieta”, “muy lindo y todo, pero creí que era el señor barriga”.

Sobre su aspecto físico, hace unos días Uribe dio respuesta a diferentes preguntas de su vida personal en su cuenta de Instagram, donde dejó ver dicho malestar.

Una seguidora le escribió un mensaje donde dejo ver su admiración por el artista: “Qué hace para estar regio con ese cuerpo espectacular”, motivo por el cual el cantante no dejó pasar, para darle una respuesta bastante sincera.

Según el intérprete volvió a subirse de peso, a pesar de que lleva mucho tiempo ejercitándose y tratando de llevar una vida saludable, como lo ha manifestado en varias oportunidades.

“No, no. ¡Estoy más gordo que un put...! Me subí horrible de peso otra vez, pero vamos a darle otra vez pa’ bajo”, indicó el cantante.

Tiempo atrás, Jessi Uribe se sometió a un procedimiento estético para lograr bajar unos kilos de más, lo que no pasó por desapercibido entre sus fanáticos y medios de comunicación.

“Estoy acostumbrado a mojarme y cantar donde me pongan”: Jessi Uribe responde a polémica por concierto en Tolima

Luego de que el alcalde de San Antonio, Tolima, acusara a Jessi Uribe de cancelar su concierto en la plaza de toros de este municipio para no embarrarse los zapatos tras un torrencial aguacero que había caído horas antes, el cantante de música popular salió a aclarar esta polémica que podría terminar en una disputa legal.

“No fue por mí y no ensuciarme las botas, como dice el alcalde, lo hice cuidándolo a él porque era un peligro para todos ustedes. Había cables de alta tensión en el agua, había gente en el agua al lado del escenario”, expuso el artista en un video publicado en sus redes sociales en el que muestra las evidencias que respaldan su versión.

Uribe relató que sobre el escenario estaba cayendo agua y que este se estaba hundido debido a la inundación provocada por las lluvias. Aseguró que, aunque está acostumbrado a mojarse y cantar en donde lo pongan, estas condiciones eran inaceptables.

El artista, además, cambió la posición que había difundido en el comunicado oficial sobre lo sucedido en San Antonio, pues inicialmente mencionó que había cancelado su presentación, pero ahora asegura que la suspendió.

El cantante afirmó que está presto para dar la presentación que no pudo dar por culpa del clima. “Nunca cancelé (...) lo hice cuidándolos a ustedes, me parece triste lo que dijo el alcalde, generando odio. Estoy listo para la nueva fecha”, expuso.