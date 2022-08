“Perdón, estaba borracho”: Jessi Uribe al mostrar momentos detrás de un escenario

El cantante de música popular Jessi Uribe es uno de los más queridos por el público, y junto con su esposa y colega, Paola Jara, ha escalado en la industria musical con éxitos como La boda.

“Qué chimba hacer lo que amas con la persona que amas”, escribió en una de sus publicaciones, refiriéndose al Tour La Conquista, que lleva a cabo junto a su pareja.

Aunque se sabe lo dinámico y alegre que es el artista en escena, en las últimas horas el intérprete de Dulce pecado publicó un emotivo video junto a su banda, donde se escucha y se observa una algarabía luego de una de sus funciones.

“Así son nuestros ‘shows’, nuestra energía hasta el final. Sin ellos no habría podido cumplir tantos sueños que he cumplido. Son los hermanos que la vida me dio en este camino musical. @bandajessiuribe @edwinjaimes @rafaelmejiajrmo @juancarlosvargaz Pdta: perdón, estaba borracho, quiero decir bohemio”, escribió en su cuenta de Instagram.

Lo particular de la publicación es cómo la describió, explicando entre risas que estaba borracho.

Los mensajes en sus redes sociales no se hicieron esperar, entre ellos:

“¡Son espectaculares! Una familia que vale más que todo el oro del mundo. Se goza, se toma, se llora, también se ganan regaños, pero al final es un amor del bueno. Los amo”; “Ayer nos pusiste a vibrar, qué energía tan bonita, que Paola y tú sigan teniendo muchos éxitos y bendiciones”; “Dicen que los niños y los borrachos, perdón, los bohemios, siempre dicen la verdad 1000 % humano mi rey”, son tres de los cientos de comentarios que se pueden leer en sus redes sociales.

En otra de sus publicaciones, el artista también aseguró que estaba “borracho”, con el siguiente mensaje:

“Así como llegué me levanté, que borrachimba tan chera. Gracias, Medellín, qué noche me regalaron #feriadelasflores #medellin #paisa”, puntualizó. Fue tal su concierto, que sus seguidores continuaron hablando:

“Amigo, no tanto alcohol, ya usted debe de ser más juicioso con el trago porque cada concierto es una emborrachada, o sea que si haces 10 conciertos de seguido son 10 emborrachadas, se te va a aburrir Pao”, afirmó una seguidora.

Cabe destacar que su último álbum digital lo tituló Bohemios desde camerino, que recopila 5 éxitos de famosos como Vicente Fernández y Javier Solís, por ejemplo.

Por último, hará una magna presentación en la Feria de las Flores que se realiza desde el 8 hasta el 15 de agosto.

“Que esta Feria de las Flores, esta fiesta de los antioqueños, sea también para celebrar y reconocer el valor de la cultura y la educación como herramientas poderosas de transformación”, explica la Alcaldía de Medellín en su programación oficial.

Los conciertos del cantante de género popular

En sus shows no solo su música es la que armoniza, sino la ovación de la gente ante ella. Muestra de esto es el siguiente video, donde se observa hasta los niños conmovidos con sus canciones.

El día que Jessi Uribe se despidió del ‘Rey del Despecho’

Con un corto video, Uribe despidió a Darío Gómez, cantando una de las canciones más icónicas del ‘Rey del Despecho’, como es ‘Sobreviviré'.

“Cuando te perdí, sentí un dolor, sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir, pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor”, interpretó.

Seguido a esto, el famoso dijo unas breves palabras: “Que en paz descanse el ‘Rey del Despecho’. Gracias por tantas canciones. Gracias por tantos momentos, que Dios lo reciba con los brazos abiertos.

Sus seguidores también lo recordaron: “Qué tristeza, él decía ‘nadie es eterno en el mundo’, pero él sí lo será porque su música perdurará por siempre, hombre humilde y de buen corazón”, dijo una internauta.