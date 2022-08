Video | Conmovida, Paola Jara interpretó canción de Kany García; ovacionaron su capacidad vocal

Paola Jara publicó un video en su perfil oficial de Instagram donde se mostró bastante conmovida al interpretar una canción de la artista puertorriqueña Kany García. La colombiana sacó todo su talento y sin dudarlo comenzó a cantar con su extraordinaria voz la melodía de Confieso.

“Para la felicidad música, para la tristeza música, para no estar solo música, para el alma y para todo música. Bendita música, venía escuchando música después de los shows de este finde semana, sonó esta canción y me dieron ganas de llegar a cantarla. Tarea: me la voy a aprender, ahora si a dormir! Gracias por su compañía y cariño este fin de semana, los quiero”, se lee en el mensaje de Jara junto al video.

Sin dudarlo, los más de seis millones que tiene la cantante en su Instagram empezaron a celebrar la gran interpretación que hizo. “Uff, qué don esa voz que conecta de una!!! Tremenda Pao!! comentó la exreina de César en 2011 María Laura Quintero, “bella, esa canción es hermosísima, pero cantada por ti es mil veces mejor. Te admiro con todo mi corazón”, opinó @miry42. Y así llegaron miles de comentarios ovacionando el talento de Jara.

Paola Jara y Jessi Uribe muy ‘acarameladitos’ en Estados Unidos

Si se habla de una de las parejas que se ha robado la pantalla, los suspiros y cientos de reacciones durante lo que ha corrido este año, se puede mencionar a la conformada por los exponentes del género popular y de despecho, Jessi Uribe y Paola Jara.

Cada uno se ha mostrado de diversas maneras en las plataformas digitales; recalcan el amor que sienten y suelen compartir parte de ello sin ningún problema.

Luego de que la pareja se despidiera en Instagram de su maestro, el cantante Darío Gómez, quien murió el martes 26 de julio, los dos han dado a conocer que han estado en pisos norteamericanos; cantando y disfrutando de diversos escenarios.

Uribe y Jara se casaron hace poco y, desde ese momento, los viajes no han faltado. El más reciente tiene registro en Estados Unidos por parte del cantante de Dulce Pecado, quien le mostró a sus millones de seguidores un carrete de fotos y videos en la popular ciudad turística de Las vegas; aparece junto a su esposa, pero también al lado de sus allegados.

Con un paseo en canoa, trayecto en carretera y visita a un particular restaurante, el artista bumangués escribió: “Un hermoso e inolvidable día en Las Vegas, Acompañado de personas hermosas”. De manera conjunta, Paola Jara comentó la publicación de su compañero sentimental de una manera romántica: “Gracias por siempre ser tan especial, te amooo mi amor”, consignó la artista antioqueña.

Así mismo, los cibernautas y fanáticos de la dupla de famosos no dudaron en dar conocer sus puntos de vista: “De eso se trata mis niños recién casados, de vivir intensamente cada momento que la vida les ofrece y disfrutarlo al máximo porque todo no puede ser trabajo, hay que apartar parte del tiempo para gozar de la mejor manera”; “Dios los bendiga siempre 🙏🏽”; “Bendiciones Pao y Jessi, muchos éxitos de eso se trata la vida de ser feliz en lo poco o mucho pero feliz”; “Hermosas fotos y vídeos, gracias por compartir, un fuerte abrazo 🙏 💖 💯”; “Hermosa pareja! Dios los Bendiga! Y Gracias por el tremendo e inolvidable concierto en Nueva York”, son varios de los comentarios que se pueden leer en el Instagram de Uribe.