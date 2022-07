A Jessi Uribe lo tildan de intenso con Paola Jara, ¿por qué?

La boda entre los cantantes de música popular fue una de las más esperadas de la farándula colombiana, y es que desde su inicio la relación de Paola y Jessi estuvo en boca de muchos luego de que Sandra Barrios, la mamá de sus cuatro hijos y actual exesposa, diera a entender que Jara se interpuso en la relación que tenían.

Desde que iniciaron su relación han presumido que están juntos en sus redes sociales, registrando cada detalle, sobre todo en sus cuentas oficiales de Instagram. Sin embargo, esto ha hecho que las críticas lluevan a favor y en contra de la pareja, comentarios que Uribe muy de vez en cuando responde.

Ahora bien, Jessi realizó una dinámica de caja de preguntas en Instagram, donde mostró un pantallazo de sus últimas publicaciones, en donde en casi todas se le ve besando a su esposa. Al notar esto, el cantante preguntó a sus seguidores si es una persona tóxica o si está muy enamorado.

Como respuesta, muchos de sus fans lo apoyaron en decir que está enamorado de Paola Jara. Otros, por su parte, lo tildaron de intenso.

Jessi Uribe hizo llorar a fanática en pleno concierto

Jessi Uribe se convirtió en uno de los cantantes más fuertes del género popular en Colombia, gracias a la amplia trayectoria que construyó con sus canciones, su participación en realities y las colaboraciones artísticas con otras grandes estrellas de la industria. Poco a poco se ha posicionado como uno de los representantes en el exterior, robándose el cariño y aprecio de seguidores internacionales.

Recientemente, en medio de una serie de presentaciones que ha realizado el santandereano en varios países, la atención de los usuarios de redes sociales se posó en uno de los shows que dio en Canadá, exactamente en Toronto. El intérprete de Si me ven llorando quiso darle una sorpresa inesperada a una de las fanáticas que estaba entre su público, despertando reacciones en otros curiosos.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram del cantante, una persona que se encontraba en pleno concierto decidió grabar el emotivo momento en el que el colombiano decidió acercarse a una fanática y cantarle parte de una estrofa del tema La Culpa.

Jessi Uribe se encontraba en el escenario y se fue acercando a la multitud, enfocando su atención en aquella mujer que estaba en la parte de adelante. El artista popular fue interpretando estas líneas, mientras miraba a su fan a los ojos.

Fue tanta la emoción que sintió aquella asistente que las lágrimas comenzaron a surgir y a conmover a más de uno, incluido el cantante. Para el santandereano fue tan fuerte este momento que tuvo que compartirlo con sus seguidores de las plataformas digitales, asegurando que lo habían hecho llorar durante aquel show.

“Anoche en Toronto me hicieron llorar y no lloré solo, lloramos juntos. Nos vemos pronto, mi gente, me lo llevo en el corazón”, escribió la estrella musical nacional en el pie de foto del post, donde se le ve a la mujer sonriendo y agradeciéndole por aquella sorpresa.

“Quisiera que no olvides que un día yo te quise y que no me recuerdes por el daño que te hice. Se me volvió rutina que la mente me destruya, y hubiera preferido que la culpa fuera tuya”, se escucha que canta el artista, mientras los demás asistentes gritan y aplauden de la emoción.

De igual manera, los seguidores del intérprete de ‘Dulce Pecado’ expresaron la envidia que sentían por aquella joven, ya que les encantaría tener la fortuna de conocer a Uribe y que les cantara directamente en una presentación. Los elogios no se quedaron atrás y comentaron sobre la potente voz que maneja el cantante desde hace varios años.

“A mí me cantan así y yo me enamoro”, “Me encanta cuando un artista rompe esa barrera de imposibilidad frente a su fan”, “Fantástico este gesto que tuvo”, “Me enamoré”, “Qué envidia de la buena”, “Qué dicha tuvo esa chica, quiero que me pase lo mismo”, “No lograría contener las lágrimas si me pasa eso”, entre otras opiniones de los curiosos de Instagram.