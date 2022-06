‘¿Dónde estabas tú?’, el más reciente sencillo de Paola Jara que acompañará la tusa

Luego de la sonada boda entre los cantantes Jessi Uribe y Paola Jara, mucho se ha hablado de su luna de miel en Dubái, pues postearon diferentes fotografías desde ese punto geográfico. Además, su canción titulada La boda viaja por los momentos más especiales de su matrimonio y tiene un ritmo muy marcado del género musical bachata.

Jara, a través de sus redes sociales, había anunciado que venía nueva música después del idilio que vive luego de dar el sí en el altar. Y así lo hizo, pues el jueves 2 de junio en horas de la noche lanzó su más reciente producción musical que se llama ¿Dónde estabas tú?

Jara, el viernes pasado en su cuenta de Instagram, en la descripción de una foto donde aparece posando de medio lado, escribió: “Aprovechando al máximo estos días tan mágicos y con muchas ganas de llegar a compartirles nueva música también ♥️ #pronto #dondeestabastú #lanzamiento”.

La canción en su canal de YouTube, que cuenta con 1.25 millones de suscriptores, en apenas 15 horas había logrado 112.959 visualizaciones y más de 11.900 likes. La canción promete acompañar la tusa de miles de personas no solo en Colombia, sino en todos los rincones del mundo que abran las puertas a sus piezas musicales.

El género musical de esta es el característico popular que escuchan los ciudadanos para pasar el despecho por un amor que no fue, o que por diversos motivos acabó. Al respecto, su intérprete dijo que cree que “todos alguna vez hemos amado bonito y no recibimos lo mismo, por eso me emocionó su letra y decidí hacerlo, y sé que seguro se van a identificar”.

De igual forma, dijo: “Remueve las fibras del alma, porque materializa en palabras esa espera que vivimos los enamorados y todo ese dolor que se siente cuando el ser que amas se desaparece, cuando te deja esperando, cuando tu corazón y tu piel quieren tocarlo, pero él no llega”.

Y es que parte de la letra de esa canción dice: “Observaba la ventana esperando tu llegada, imaginando que de nuevo tú llegaras. [...] ¿Dónde estabas tú las noches frías cuando te necesitaba? ¿Dónde estabas tú aquella noche de un 14 de febrero?”. Como bien lo dijo la cantante, seguro que más de uno se ha de sentir identificado con las letras de aquel amor que, cuando fue necesario, no estuvo.

La canción fue producida musicalmente por Yohan Úsuga y su producción audiovisual estuvo a cargo de Edwin Jaimes. El video en el que se observa la historia de una pareja que rompe (protagonizada por ella y un actor) se rodó en cercanías de Bucaramanga, en Santander; el concepto que se manejó fue “sencillo, pero real”, afirmó Paola.

”Suelo ser muy cuidadosa de lo que quiero mostrar en los videos, pero con ´Dónde Estabas Tú´ prácticamente no hubo que pensar mucho, más bien fue recrear lo que dice la letra y conectarla con los sentimientos para que las imágenes llegaran solas, eso si, todos colocamos un granito de arena, o no sé tal vez más bien un recuerdito” (sic), dijo entre risas Paola.

La cantante se alista para su gira La Conquista, en Estados Unidos, en donde su objetivo es poner a cantar a grito herido sus canciones de despecho, a todos, estén enamorados o entusados.