¿Esta será la fecha del matrimonio entre Paola Jara y Jessi Uribe?

Los cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe conforman una de las parejas más sonadas en el mundo de la farándula colombiana. Su relación es bastante sólida, aunque en algún momento se convirtió en algo polémico.

No obstante, desde hace varios meses notificaron al público que estaban comprometidos, noticia que sorprendió a sus seguidores y los mantuvo con duda y curiosidad por la esperada fecha en la que contraerán matrimonio.

Recientemente, se conoció que la fecha sería el próximo 13 de mayo. La noticia la reveló la misma Jara, quien además señaló que es una persona muy devota de la Virgen María, por lo que la fecha resulta ser especial.

Aunque por ahora no se conocen detalles de la celebración, la pareja se ha mostrado muy emocionada y enamorada.

¿La pareja quiere hijos?

A través de una dinámica de preguntas en Instagram, la pareja quiso despejar algunas dudas de sus fanáticos sobre su relación y los planes que tienen a futuro.

Sus seguidores aprovecharon para interrogarlos sobre algunos aspectos de su romance. La pregunta más común que les hicieron fue si planean tener hijos, debido a la indecisión que siempre suele mostrar Jara sobre dicho tema.

Anteriormente, Paola Jara había afirmado que convertirse en madre es una gran responsabilidad y por ello no lo había decidido.

Sin embargo, en la respuesta que ofreció a sus fanáticos dejó abierta la posibilidad. En la grabación que hicieron ambos artistas, dentro de un avión, la cantante contesta: “Vamos a ver”, y luego ella le pregunta a Jessie que si él está dispuesto, a lo que él dice que sí. “De pronto ajustamos el equipo de fútbol”, remató Jara provocando risas en el cantante, quien procreó cuatro hijos con su exesposa, la empresaria Sandra Barrios.

Otro de los interrogantes tuvo relación con el supuesto anuncio de que la pareja de cantantes se casaría el próximo 13 de mayo. Los dos desmintieron dicha información.

Una de las confesiones que más causó reacciones en la audiencia que los escuchaba fue que revelaron cuál es el más celoso de los dos en la relación: Jessie, y ambos soltaron carcajadas. También bromearon con el tiempo que llevan en pareja, confirmando que en el mes de diciembre cumplirán tres años de relación sentimental.

La intérprete de la canción Mala mujer aprovechó el aislamiento obligatorio a inicios de enero, luego de dar positivo por covid-19, para hablar un poco con sus seguidores de por qué no han tenidos hijos.

Ante este cuestionamiento, la antioqueña señaló que no descarta por el momento ser mamá. Incluso, puntualizó que no cree que la edad que tiene actualmente sea un impedimento para esto.

“¿Tarde para quién, para ti o para mí? Si es por mi edad, pues no sé. He visto mujeres mayores que yo teniendo hijos”, recalcó la artista de música popular, luego de que una seguidora le dijera que se le estaba haciendo “tarde” para ser madre.

El altercado que tuvo Paola Jara con Avianca

Paola Jara volvió a reportar problemas con la aerolínea Avianca, de la cual dijo ser viajero frecuente.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, la cantante de música popular mostró su descontento tras presentar problemas con su equipaje en el último vuelo que tuvo con la aerolínea.

“Cada ocho días Avianca me está sacando la piedra y yo no había dicho nada. Hace ocho días se me habían robado una de las maletas y hoy me dejaron la maleta y no dan reporte; no dicen nada, nadie responde, no saben dónde está; en la hoja que me dieron, que no aparece el número, ¿qué hace uno con esta gente, pues?”, dice molesta la artista en su carro, en compañía de Jessi Uribe.

Además, recriminó que el hecho de ser una pasajera que usa la aerolínea con regularidad no es suficiente para que puedan responder de manera rápida y eficiente.

“Y eso que uno es viajero frecuente y no sé qué pendejadas, sinceramente pues, pero cada vez abusan más”, se le sigue escuchando a Jara mientras Uribe dice que “eso no sirve para ni mier...”.