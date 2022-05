Video: tras cancelar concierto Marc Anthony aclaró cuál es su estado de salud

El cantante puertorriqueño Marc Anthony dejó sorprendidos y preocupados a sus seguidores en Panamá luego de cancelar, minutos antes de salir al escenario, su concierto en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña.

Previo a su presentación, el salsero había subido videos a su cuenta de Instagram donde se le ve en compañía de su novia, Nadia Ferreira, a bordo de un avión para cumplir su cita con sus fans panameños; el concierto había tenido que ser aplazado en febrero por el aumento de casos de coronavirus en esa nación. Además, según recordaron medios locales, el boricua en el 2015 también tuvo que aplazar un show por un cuadro de deshidratación.

Inicialmente, el concierto que es parte de su gira Pa’ Allá Voy Tour había sido programado para el 23 de febrero, pero justo para esta fecha, Ciudad de Panamá sufría un aumento de casos de la covid-19, por lo que tuvo que aplazarse para el 4 de mayo.

Por medio de un video compartido en su cuenta de Instagram, el cantante le explicó a sus seguidores qué fue lo que ocurrió y por qué no pudo subirse a la tarima como lo tenía previsto. Al parecer el cantante se lastimó la espalda minutos antes de subir al escenario. ”Estoy en el proceso de recuperación por la espalda, suele pasar, estoy bien y me están cuidado, son cosas que pasan”.

El cantante aprovechó para disculparse con sus seguidores y para informarles que cuando se recupere se dará una nueva fecha para llevar a cabo el tan anhelado concierto. “Regresaré pronto para cumplir con mi palabra. Lamentablemente es un cosa muy fuerte para mí porque no soy de cancelar, no tengo historial de eso, ni reputación de eso”

Marc manifestó que aunque no se siente del todo bien, esta en medio de un proceso de recuperación que espera que culmine pronto. “Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor”.

Al parecer el cantante sufrió un accidente al subir unas escaleras, minutos antes del inicio de su presentación. El salsero fue trasladado a Miami para ser atendido por su equipo médico. Al espectáculo también estaban invitados otros artistas como el salsero puertorriqueño Jerry Rivera y la cantante panameña de música típica Sandra Sandoval, quienes sí salieron a la tarima a entonar sus temas.

Muchos de los seguidores del cantante se disgustaron al enterarse que el salsero no podía subirse a la tarima e incluso solicitaron la devolución del dinero. Hasta el momento se desconoce la fecha de aplazamiento del concierto.

Muy enamorado se muestra el cantante puertorriqueño con su nueva pareja

Muchos podrían envidiar al cantante puertorriqueño Marc Anthony, ya que ha salido con mujeres hermosas conocidas por muchos a nivel mundial. El cantante está en los ojos de la farándula mundial al conocerse de la relación sentimental que lleva con la modelo Nadia Ferreira, menor que el cantante 30 años, por lo que muchos lo han señalado de parecer el “abuelo” de la joven.

Nadia Ferreira fue coronada como la virreina de Miss Universo 2021. Esta hermosa mujer tiene un despampanante cuerpo y unos hermosos ojos claros que la llevaron a convertirse en una de las mujeres más bellas del planeta. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el cantante pone sus ojos y sentimientos en una reina de belleza. Décadas atrás el intérprete de salsa se casó con una Miss Universo.

Aunque la pareja ha recibido muchas críticas por su diferencia de edad, hay otros que han admirado y hasta envidiado al salsero por salir con algunas de las mujeres más bellas de la esfera global, con las cuales ha sostenido largas relaciones, por lo que esperan que esta no sea la excepción.