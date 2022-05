Justin Bieber revela el error que lo llevó a casarse con la modelo Hailey Baldwin

El cantante canadiense Justin Bieber ha generado una nueva polémica tras revelar algunos detalles sobre su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin. La pareja contrajo matrimonio por la iglesia en 2019 y desde entonces ha permanecido en el ojo mediático.

De hecho, recientemente en conversación con Apple Music, Bieber reveló el error que lo llevó a casarse con la modelo. A pesar de que asegura que Baldwin ha sido fundamental en su proceso y cambio personal, reveló que tomó la decisión de casarse, porque pensó que eso solucionaría todos sus problemas emocionales.

“Al final todo es parte de un camino. Recuerdo que cuando me casé… tuve una crisis emocional, porque pensaba que el matrimonio lo iba a arreglar todo, y no lo hizo. Lo que sí hizo fue mostrarme frente al espejo y me di cuenta de que no era más que un hipócrita”, señaló el artista.

Cabe señalar que el cantante ha causado mucha polémica por los numerosos escándalos que ha protagonizado y por los problemas que, incluso, lo han llevado a la cárcel. No obstante, confesó que Baldwin ha sido muy importante en el proceso de la recuperación de su salud mental.

Además, reveló que su matrimonio no ha sido nada fácil, especialmente porque desde el inicio Bieber estuvo batallando contra la depresión y la ansiedad.

“Te das cuenta de que quizá no eres esa versión perfecta de ti mismo que a veces te atribuyes. Te das cuenta de que no es necesariamente así, porque uno también es el resultado del trauma y de las circunstancias de la vida. Y obviamente eso me ha llevado a ser muy abierto en mi relación con Jesús y sobre la evolución de mi fe”, aseveró Bieber. También aprovechó para decir que en el proceso ha podido aceptarse y perdonarse.

La fiesta de Justin Bieber que terminó en tiroteo

El cantante canadiense Justin Bieber organizó una fiesta privada, con sus amigos más cercanos, luego de un concierto llevado a cabo el pasado mes de febrero.

La celebración se realizó en Los Ángeles, Estados Unidos, en un restaurante y salón llamado The Nice Guy. Todo marchaba con normalidad hasta que el rapero Kodak Black decidió abandonar el lugar.

El altercado ocurrió en la madrugada del sábado a las 2:45 a. m., hora local, en la cuadra 400 de North La Cienega Boulevard, según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés). Medios locales e internacionales registraron el hecho en el que cuatro personas resultaron heridas, luego de un tiroteo.

El portal especializado en entretenimiento TMZ aseguró que entre los heridos se encontraba el rapero Kodak Black, quien recibió un disparo en una de sus piernas.

TMZ aseguró que a pocos cuadras del establecimiento, uno de los escoltas del rapero fue asaltado y este acudió para auxiliarlo. El medio de comunicación informó que en ese momento se presentó un altercado y fue cuando se registraron los disparos.

Kodak salió del lugar en compañía de otros amigos, incluido el rapero Gunna; antes de que ocurriesen los hechos, los artistas aprovecharon para posar y tomarse fotos con sus fans. Se cree que en el altercado se presentaron al menos 10 disparos, lo que hizo que la multitud que salía del lugar corriera para esconderse.

Cuando las autoridades hicieron presencia en el lugar, dos de los heridos fueron trasladados a centros asistenciales y luego se enteraron que había otras dos personas más con lesiones, quienes se trasladaron a un centro asistencial por sus propios medios. Según las autoridades locales, las cuatro víctimas se encuentran estables y en buenas condiciones de salud.