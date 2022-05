La reveladora confesión de Carolina Cruz tras su separación: “Me siento más fuerte”

Hace unas semanas se conoció oficialmente la separación de la presentadora vallecaucana Carolina Cruz y el actor nortesantandereano Lincoln Palomeque. Y, aunque la presentadora de Día a día ha decidido no hablar mucho del final de su relación sentimental, ahora se ha animado a contar algunos detalles ya con más tranquilidad después de la separación.

La ruptura fue una noticia que causó gran impacto en los seguidores de la pareja, ya que muchos tenían la esperanza de que la relación continuara por mucho más tiempo, pese a que hace varios meses los rumores daban a entender que los dos famosos ya no estaban juntos.

Carolina decidió darle una entrevista a la revista Aló en la que abrió su corazón y contó detalles de su vida personal que hasta hace unos días evitaba hablar. Además, la presentadora nacida en Tuluá, dejó ver su parte más sensible y amorosa, luego del difícil momento que significa separarse del papá de sus hijos.

Durante la entrevista aceptó que normalmente las personas saben cuando las cosas no están bien, sin embargo, no era sencillo salir de la zona confort y tomar una decisión con respecto a su relación: “Sin querer esas cosas se nos van volviendo costumbre en la vida”, afirmó Carolina.

La presentadora afirmó, además, que siempre se ponía de última opción, porque siempre pensaba en el bienestar de los demás, por eso en este momento decidió cambiar y ser su propia prioridad.

“Desde que comencé a trabajar en mis sentimientos y honestidad, empecé a pensar realmente en mí, a permitirme solo lo que de verdad me genera tranquilidad, felicidad y a aceptar sentimientos reales”, dijo la vallecaucana.

Según Cruz, siempre ha sido una persona que sabe asimilar los cambios, por lo que no ha tenido miedo de tomar decisiones, sobre todo si estas le van a traer paz y tranquilidad en el futuro. Y ahora, después de su ruptura se siente más fuerte.

“Ahora me siento mucho más fuerte, completamente. Soy una mujer poderosa y fuerte, capaz de salir adelante”, aseguró la presentadora de televisión tan solo unas semanas después de finalizar su larga relación sentimental con Lincoln Palomeque.

¡Qué emoción!: el hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque dio sus primeros pasos

Carolina Cruz publicó un emotivo video de los primeros pasos de su hijo Salvador, con un mensaje de agradecimiento por la salud de su bebé.

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que mis miedos no sean más grandes que mi Fe. En tu tiempo perfecto Señor. Gracias Dios”, publicó la vallecaucana en su cuenta de Instagram.

El video tuvo la reacción de muchas personas en la red social, entre ellos la cantante Fanny Lu, “muñeco precioso”. La presentadora Cristina Hurtado, quien hace poco fue mamá, también le envió un corto mensaje a Carolina Cruz, “Caro qué bendición”.

Sobre los temas de salud de su hijo, Carolina Cruz criticó al sistema de salud y puso a Salvador como ejemplo.

“No es posible que mi hijo sea mejor atendido, solo porque tiene prepagada. La vida de mi hijo no vale más que la vida de otro niño [...]. Esto no es un tema de suerte (la salud), debería ser un derecho”, dijo Cruz referenciando que la salud en Colombia no es equitativa para los ciudadanos, sobre todo para los menores de edad.

Cruz también habló de la Fundación, de cómo inició este proyecto y cómo el rol de la mamá es fundamental para el acompañamiento de sus hijos que padecen alguna enfermedad.

“Yo empecé la Fundación hace seis meses, me comencé a comunicar con las mamás por mensajes directo de Instagram y una de las situaciones médicas de estos chiquitos, es que las mamás son las que llevan el peso absolutamente de todo. Entonces la gente le dice a uno que como está su hijo, pero nunca le preguntan a uno cómo estás tú, no se preocupan por la mamá, que es la que tiene que estar bien, para que estos chiquitos estén bien”, dijo la modelo colombiana.