Sofía Vergara se destapó con la revista People y reveló todo sobre sus secretos de belleza, el envejecimiento, y lo que busca en el amor, ¿qué dijo?

Sofía Vergara, reconocida actriz barranquillera, le dio un giro inesperado a su historia hace muchos años y se ubicó como una de las colombianas más famosas de la televisión en el mundo, debido a su evidente talento para interpretar varios personajes, los cuales adoptaban sus movimientos, gestos y expresiones.

La artista enamoró con sus dichos, la forma de interpretar papeles y la evidente belleza que siempre la caracterizó, abriéndose paso entre otros rostros de la industria internacional. La celebridad brilló de forma genuina, convirtiéndose en un referente para miles de mujeres que admiraban su figura y apariencia en la actualidad.

Recientemente, tras cautivar con su protagónico en Griselda, de Netflix, Sofía Vergara llamó la atención de sus fieles seguidores con una sentida entrevista que concedió a la revista People, donde no dudó en hablar sobre su vida personal y profesional, destapando secretos que se guardó desde hace años.

Sofía Vergara | Foto: Instagram de Sofía Vergara

Según se apreció, la colombiana fue la portada del reconocido medio, mostrando un lado sencillo y divertido, donde fluyeron verdades y confesiones inesperadas. La actriz, lejos de lo que muchos pensaban, contó su pensar sobre la belleza, el envejecimiento y lo que esperaba de un nuevo amor.

De acuerdo con lo que se vio en la charla, Sofía Vergara fue contundente con su posición respecto a la belleza, catalogándola como algo importante, pues el tema venía arraigado a sus raíces latinas y el interés de verse guapa.

“Para mí la belleza siempre ha sido muy importante. Creo que como soy latina, siempre crecemos pensando en lucir bien, peinarte, maquillarte. Es algo que te hace sentir bien. Me encantan los productos de belleza. Me encanta el maquillaje, me encanta la ropa. Y creo que ahora que soy mayor es genial, porque sabes exactamente lo que te gusta, lo que te queda bien y lo que no te queda bien. No hago lo que está de moda. Simplemente hago lo que me hace sentir bien, me hace sentir segura y hermosa”, dijo en la conversación.

Al indagar sobre si alguien la subestimó por su imagen, la estrella de la pantalla chica afirmó que “siempre supo cómo se veía y estuvo agradecida con eso, pues al final del día era lo relevante”. Adicional a ello, tocó el tema de las inseguridades, y enfatizó en que su trabajo le permitía lidiarlas de maneras más sencillas.

Al irse a lo relacionado con la edad, Sofía Vergara abrió su corazón y expuso su sentir al respecto, pues veía los 52 años como una etapa de vejez al inicio. Sin embargo, esto cambió y ahora contempla su vida como un momento “genial”, sin necesidad de verse con canas.

“Tengo que ser honesto contigo, pensé que era viejo, como si eso fuera todo. Y ahora me siento genial. Sé que no parezco el mismo. Pero no creo que alguna vez vaya a ser la mujer que tiene el coraje de tener el cabello completamente blanco”, dijo.

La celebridad recibió una pregunta relacionada con los trucos de belleza a los que accedió en el pasado y afirmó que “lo he hecho todo. O sea, si me dices que te ponga cemento debajo del ojo, vas a verte más joven, lo haré inmediatamente. Lo hago todo. Es como si me pusiera aceite de coco en la cabeza. Me lo puse en los pies. Me he envuelto en plástico con Aquaphor hasta el cuello. Lo haré. No me importa. No es estúpido”.

En cuanto a sus secretos de belleza, la latina indicó que se cuidaba bastante en sus horarios y tiempos de descanso, además de que toma recursos para proteger sus ojos, su piel y su rostro, que es con el que trabaja.

“Sí. Por ejemplo, ahora me tomo en serio dormir. Antes podía sobrevivir con seis horas, ahora sé que no me veo bien si no duermo más. Si tengo una sesión de fotos, intento despertarme un poco más temprano porque estás más hinchado, necesitas más tiempo. Nuestro trabajo como actores no es ponerse las gafas e ir a buscar a su hijo a la escuela o sentarse en un escritorio. Tienes que estar preparado para la cámara y hacer tu trabajo. Pero ahora que soy mayor, me lleva más tiempo”, agregó.

La colombiana se destacó en la fiesta, luciendo un vestido de Óscar de la Renta. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Foto: Getty Images via AFP

En cuanto a los hábitos de salud y belleza que más lleva a cabo, Sofía Vergara indicó que se lava el pelo todos los días, pese a que cercanos le dijeron que lo dañaría. De igual manera, apuntó que le daban nervios los cambios bruscos de apariencia, haciendo alusión a su cabellera, que la pone a pensar si debe cortarla o no por la edad.

En temas de alimentación, la colombiana reveló que es adicta al dulce, por lo que busca un balance en sus comidas para no subir de peso. Allí evita los alimentos ‘chatarra’, aunque cae a sus gustos como el dulce de leche o los pasteles.

La barranquillera indicó que sus ejercicios son básicos con pesas pequeñas, ya que “ya no puede hacer spinning ni ninguno de esos ejercicios sexys” por un lío en sus rodillas.

Al hablar de los 50 años, la actriz profundizó en que lo que más apreciaba de esta etapa era el conocimiento y su ‘importaculismo’ ante lo que piensen los demás.

Para finalizar, la revista People le preguntó acerca de lo que aprendió del amor, a lo que ella fue muy sincera y aclaró que era algo difícil, pues no había certeza de qué vendría con cada persona. “Es complicado. Nunca se sabe lo que nos deparará el futuro. Siempre debes dar lo mejor que puedas, ser la mejor persona para la otra persona. Esté ahí para ellos cuando lo necesiten, cuando estén pasando por el momento más difícil. Ojalá algún día eso vuelva a ti”, puntualizó.