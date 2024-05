Carolina Cruz reveló detalles de la cirugía estética a la que se sometió

¿Qué cirugía se hizo Carolina Cruz?

“Me hice la nariz, que no fue estético, sino que fue una rinoplastia antes del reinado, y una lipo en esa época. Después, también para esa época, me puse busto, que fue una de las cosas que más me criticaron, que porque tenía las puchecas muy grandes. Después del reinado salí tan traumatizada que me hice una reducción de busto… y resulta que esas prótesis que me puse eran las PIP, entonces, me tocó quitármelas y colocarme otras y cuando me puse esas se me enquistó una, y me tuve que volver a operar”, señalo la presentadora en su momento.