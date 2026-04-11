Fans de Justin Bieber inundan Coachella esperando el anhelado show del famoso cantante

Las expectativas están a mil en el valle de Coachella este sábado, con el esperado regreso de Justin Bieber a los grandes escenarios.

El intérprete de Sorry encabezará el segundo día de Coachella, que se celebra en Indio, California, y marca el comienzo de la temporada de festivales en Estados Unidos.

“Esto es lo que he estado esperando por meses, desde que compré los tickets para Coachella”, dijo Alexis Sierra, de 28 años, quien entró al Empire Polo Club poco después de las 13H00 locales, apenas abrieron las puertas del recinto.

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Con el termómetro rayando los 30ºC, y el escaldante sol del desierto de California, miles de beliebers, como se conoce a la tropa de fans del canadiense, se esparcieron por doquier en el festival portando camisetas, shorts, gorras y pancartas alusivas al artista.

Bieber no se presenta en un espacio de las dimensiones de Coachella desde 2022, cuando participó en el Rock in Rio en Brasil, y tras lo cual canceló el remanente de sus gira internacional debido a problemas de salud.

En la época, el músico anunció haber sido diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, un brote de herpes zóster que puede causar parálisis facial.

Pero en el último año ha protagonizado un regreso paulatino a la escena.

Bieber, quien se convirtió padre en 2024 junto a la empresaria e influencer Hailey Bieber, sorprendió en 2025 con el álbum Swag, cuyo sencillo Yukon entonó en una minimalista aparición en los Grammys, en febrero.

A la producción le siguió en seguida Swag II, su octavo disco de estudio, que mezcla R&B, pop sintético e indie rock.

Aunque últimamente ha realizado pequeños shows, Coachella debe marcar su vuelta por todo lo alto.

“Estaremos cantando a todo pulmón el sábado”, prometió esta semana Bieber en una publicación en su instagram en la que entona Go Baby, también de Swag.

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La fiebre Bieber contagió el valle de Coachella desde comienzos de la semana con sus fans publicando videos de lo que parecían ser ensayos de sonido del aguardado concierto.

Laura Peterson, quien dijo ser su fan desde hace más de una década, llegó temprano para ver al astro por primera vez.

“Traté de ir a su concierto antes, pero fue el que fue cancelado en Los Ángeles, así que nunca conseguí ir”, comentó refiriéndose a su última gira.

“Estoy muy emocionada”, agregó.

Los fans en casa podrán ver también el show, previsto para las 23H25 locales, dado que el festival es transmitido en vivo en YouTube.

¿Qué ha pasado en Coachella?

Coachella arrancó el viernes con actuaciones de talentos emergentes como Teddy Swims, números consolidados como Moby y Devo, y presentaciones sopresivas como Lizzo, David Lee Roth y HUNTR/X, quienes entonaron su oscarizada Golden, junto a las chicas de KATSEYE.

El cierre quedó en manos de Sabrina Carpenter, quien transportó a sus seguidores a su fantástica Sabrinawood, narrativa sobre los bastidores del estrellato que se sintió como una carta de amor a la ciudad de oropel con mucho glitter y baile.

Sabrina Carpenter y su presentación en Coachella 2026. Foto: Getty Images for Coachella

En un escenario siempre cambiante, Carpenter presentó éxitos como Manchild, Espresso y Please, please, please, y contó con estrellas de la pantalla grande como Sam Elliott, Susan Sarandon y Will Ferrell para hilar su set de 90 minutos.

Ya el DJ italiano Anyma canceló el aguardado estreno de ÆDEN, su más reciente producción, debido a que fuertes vientos amenazaban la seguridad de su estructura, informaron los organizadores.

El festival se celebra del 10 al 12 de abril, y regresa con un cartel prácticamente idéntico el siguiente fin de semana.