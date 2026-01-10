Los invitados de lujo al Hay Festival y otras cinco noticias del espectáculo de la semana

El Hay Festival Cartagena, uno de los encuentros literarios y culturales más prestigiosos del mundo hispano, se celebrará del 29 de enero al 2 de febrero de 2026 en la Ciudad Amurallada, transformando sus plazas, teatros y centros culturales en epicentro de ideas, música y diálogo. Con 141 eventos confirmados que abarcan literatura, periodismo, artes visuales y geopolítica, el festival contará con invitados de lujo de todo el mundo. Algunos de ellos serán el cineasta mexicano Diego Luna, la premio nobel de paz María Corina Machado y escritores como Mia Couto, Pilar Quintana y Mario Mendoza. ​

Cantantes y músicos de talla internacional como Silvio Rodríguez elevarán la experiencia. Los precios de las entradas varían desde 150.000 pesos colombianos por día hasta abonos completos de alrededor de 500.000 pesos.

Dentro del universo de Nolan

John Leguizamo. Hará parte de La Odisea Foto: GETTY IMAGES

John Leguizamo, el versátil actor colombiano que ha conquistado Hollywood con su carisma inconfundible y su capacidad para encarnar personajes complejos, toma un rol protagónico en La Odisea, la esperada adaptación épica del poema homérico dirigida por Christopher Nolan que se estrenará en este 2026. Con un presupuesto de 250 millones de dólares y filmada en su totalidad con Imax 70 mm en locaciones como Marruecos, Grecia e Islandia, la cinta narra el periplo de diez años del rey Odiseo, interpretado por Matt Damon, en su regreso a Ítaca tras la guerra de Troya, enfrentando cíclopes, sirenas y dioses con giros temporales y dilemas éticos bajo la marca Nolan.

Leguizamo, de 65 años y nacido en Bogotá, se une a un elenco estelar que incluye a Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal y Benny Safdie, aportando su herencia colombiana a esta epopeya mítica. El estreno de la Odisea está programado para el 17 de julio de 2026 en Estados Unidos. Para Leguizamo, esta es una cumbre en su ilustre carrera: nominado a cuatro premios Tony por obras como Freak y The Latino, ganador de un Emmy por House of Buggin’ y con papeles icónicos en Carlito’s Way junto a Al Pacino; Romeo + Julieta, de Baz Luhrmann; la saga de La era del hielo y series como The Mandalorian.

Se divorcia

Mel Gibson ha anunciado su separación con Rosalind Ross Foto: GETTY IMAGES

Mel Gibson, el icónico actor y director de 69 años conocido por sagas como Mad Max y Arma mortal, así como por su Óscar por Corazón valiente, ha anunciado su separación con Rosalind Ross tras nueve años de relación. La pareja, con 34 años de diferencia, se conoció en 2014 gracias a amigos en común en la industria cinematográfica de Los Ángeles, y dio la bienvenida a su hijo Lars en 2017, poco antes de la nominación al Óscar de Gibson por Hasta el último hombre. Ross, guionista de 35 años originaria de California y egresada del Emerson College, mantuvo un perfil bajo, apoyando a Gibson durante desafíos como la pérdida de su mansión en Malibú por los incendios en 2025.

En un comunicado conjunto, Gibson y Ross confirmaron que la ruptura ocurrió hace un año de manera amistosa, priorizando su rol como padres: “Aunque es triste terminar este capítulo, somos bendecidos con un hermoso hijo y seguiremos siendo los mejores padres posibles”. Esta separación contrasta con el divorcio millonario de Gibson de su exesposa Robyn Moore en 2011, y llega en un momento de resurgimiento profesional para el actor, quien prepara La resurrección de Cristo para 2027.

Nueva temporada

Nueva temporada de La Casa de los famosos: Colombia Foto: CANAL RCN

La Casa de los Famosos Colombia comienza su tercera temporada el lunes 12 de enero de 2026 a las 8:00 p. m. por el Canal RCN. Promete meses de convivencia intensa con reglas más estrictas, retos complejos y dramas virales que han convertido al reality en un fenómeno de audiencias. La conducción principal estará a cargo de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, mientras Karen Sevillano, primera ganadora del formato, y Vicky Berrío lideran El after show, de 10:00 a 10:30 p. m.

‘Qué hay pa’ dañar’ llega a La casa de los famosos 3: estos son los nuevos presentadores

Entre los participantes confirmados por votación popular destacan Johana Fadul, Marilyn Patiño, Manuela Gómez, ‘Campanita’, Juanse Laverde, Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith y Yuli Ruiz. La tercera entrega promete ser una de las más polémicas.

Nostálgico regreso

Frankie Muniz vuelve a interpretar a Malcom en la nueva temporada Foto: GETTY IMAGES

Malcolm in the Middle, el programa que definió la comedia familiar de los años 2000, regresa este 2026 con Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, un evento de cuatro episodios que contará con sus actores originales. La serie, emitida por Fox de 2000 a 2006 con siete temporadas y ganadora de siete Emmys, mostrará ahora a un Malcolm adulto, interpretado por Frankie Muniz, padre de familia, forzado a reunirse con sus padres por sus 40 años de casados, tras evadirlos durante mucho tiempo.

Famosos que cambiaron el reconocimiento por trabajos comunes y lejos de las cámaras

El estreno será el 10 de abril de 2026 en Hulu y Disney+, con el elenco original casi completo: Muniz como Malcolm, Bryan Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Lois, Chris Kennedy Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese y Emy Coligado como Piama; Dewey pasa a ser interpretado por Caleb Ellsworth-Clark, mientras nuevos rostros como Keeley Karsten, hija de Malcolm, Vaughan Murrae y Kiana Madeira refrescarán la miniserie.

Nueva nacionalidad

George Clooney y su esposa, Amal Clooney, tienen nacionalidad francesa. Foto: GETTY IMAGES

George Clooney, el carismático actor y director estadounidense de 64 años, junto a su esposa, Amal Clooney, y sus hijos mellizos Ella y Alexander, de 8 años, han obtenido oficialmente la nacionalidad francesa.

Esposa de George Clooney, la figura clave detrás de la orden de detención contra Netanyahu; esta es la historia

La familia, radicada desde 2021 en una finca vinícola en Brignoles, sur de Francia, suma esta ciudadanía a sus pasaportes existentes, estadounidense para George y los niños, británica y libanesa para Amal, motivados por la protección contra paparazzis en Hollywood. Clooney, ganador del Óscar por Syriana y estrella de Ocean’s Eleven y Gravity, elogió las leyes francesas sobre este tema: “Aquí no hay paparazzis en las puertas de la escuela”, lo que permite a sus hijos una crianza normal.