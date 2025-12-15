Alcalde Dumek Turbay deja claro qué hará ante polémica por invitar a María Corina Machado al Hay Festival Cartagena 2026

El año 2026 arrancará con el encuentro literario conocido como Hay Festival. Todo sucederá entre el 22 de enero y el 5 de febrero del 2026. Esta nueva edición arranca en Jericó (23-25 de enero), viaja por Medellín (27 y 28) y Cartagena (29 enero-1 de febrero) para culminar en Barranquilla (2 y 5 de febrero).

Este 2026 el festival ofrecerá gratuitamente todos los eventos de los días 31 de enero y 1 de febrero, en Cartagena, a personas con cédula expedida en el departamento de Bolívar. Y es allí, en la ciudad amurallada, a donde fue invitada María Corina Machado, recién galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

Y por cuenta de esa invitación, algunos escritores renunciaron a asistir. Declinaron la escritora Laura Restrepo, el narrador colombiano Giuseppe Caputo y la activista transgénero y escritora dominicana Mikaelah Drullard. “Invitar como ponente a la señora Machado ha sido cruzar la raya. No se le puede dar tarima y facilitar audiencia a quien, como la señora Machado, promueve posturas y actividades a favor del sometimiento de nuestros pueblos y contra la soberanía de nuestros países”, manifestó Restrepo a través de una misiva, considerando que la nobel de Paz está a favor de la posible invasión de Estados Unidos en Venezuela.

Bajo ese escenario, el acalde de Cartagena, Dumek Turbay, fue consultado en El Debate, de SEMANA, por la posibilidad de que la premio nobel de Paz 2025 esté en la ciudad que él administra. ¿Está de acuerdo o no con las críticas por su presencia en la ciudad amurallada?

El Hay Festival, por su parte, emitió un comunicado:

“El evento es supremamente importante para la ciudad. Entonces, es un evento donde todas las formas de ver el mundo, todas las formas de ver el desarrollo y el gobierno caben; es decir, yo estoy viendo algunas reacciones exageradas frente a la presencia María Corina acá en Cartagena y me parece que Cartagena es una ciudad del mundo, Cartagena es cosmopolítica, cosmopolita; Cartagena recibe a todos por igual, y en lo personal, si María Corina me lo permite, pues la voy a recibir como alcalde de la ciudad”, aseguró.

“La voy a recibir, la voy a honrar, me sentiré muy orgulloso de poder compartir con ella. Le voy a entregar a nombre de los cartageneros los detalles que siempre entregamos. Nosotros, por ejemplo, estamos entregando una artesanía de la ciudad que le hace un homenaje a la mujer palenquera. Es una artesanía que homenajea a la mujer negra, a la mujer palenquera. Y hay una edición de un libro compilado escrito por una cartagenera, Ruby Rumié, que se llama Tejiendo calle, que es la historia de 50 mujeres que están en las calles de Cartagena, que son historias vivas de la ciudad artesana, vendedora, artistas, y ese libro lo entregamos siempre como un detalle”, agregó el alcalde de Cartagena.

“Si puedo, se lo entregaré y hago un llamado a que no comencemos a atentar contra un evento tan importante en la ciudad por la presencia de María Corina. Somos libertad, ¿verdad? Somos defensa del libre pensamiento. Entonces, en ese escenario, pues yo creo que la visión de María Corina también cabe”, aseveró.

“No hay mejores anfitriones que los cartageneros. Yo he conversado con personas de izquierda, con visionarios del mundo, con empresarios del mundo, con todos estamos conversando, y las puertas de la ciudad siempre están abiertas para los que quieran llegar y los que quieran aportar”, puntualizó.

Vea la entrevista completa con Dumek Turbay, alcalde de Cartagena:

Sobre María Corina Machado, este 15 de diciembre de 2025 se informó que su travesía para llegar a Oslo (Noruega) le pasó factura a su estado de salud.

La opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz, sufrió una fractura vertebral en su viaje clandestino para salir de Venezuela y llegar a Noruega la semana pasada, según anunció este lunes su portavoz.

Machado, de 58 años, recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha por “una transición justa y pacífica” para recuperar la democracia en Venezuela.

Pese a estar en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de 2024, en las que la oposición denunció fraude y cuestionó la victoria que le otorgó su tercer mandato a Nicolás Maduro, Machado prometió que asistiría a la ceremonia de premiación celebrada en Oslo la semana pasada.

Machado dijo que temió por su vida en el peligroso viaje para salir de su país y llegar a Noruega para recibir el Premio Nobel el miércoles, que combinó un trayecto en barco hasta Curazao y un vuelo en avión privado con escala en Estados Unidos. “Está confirmada la fractura vertebral”, indicó Claudia Macero en alusión a un artículo publicado en el diario noruego Aftenposten. “Por el momento, no se dará ninguna información extra a la que aparece en el artículo”, agregó.

Según el diario, la fractura se produjo cuando la llevaban en un pequeño barco pesquero, con el mar agitado. Le diagnosticaron la lesión en el hospital universitario Ullevål de Oslo, según precisó Aftenposten.

Machado llegó a Oslo el jueves de madrugada, demasiado tarde para asistir a la ceremonia de entrega del galardón, que recogió su hija Ana Corina Sosa. Desde que aterrizó en Noruega, dijo varias veces que deseaba ir al médico, sin explicar por qué.

La premio Nobel de la Paz María Corina Machado con la multitud reunida frente al Gran Hotel, en Oslo, Noruega, la madrugada del jueves 11 de diciembre de 2025. (Lise Åserud/NTB Scanpix vía AP) | Foto: AP

Su fractura no le impidió pasar por encima de una barrera para saludar a sus simpatizantes en la capital noruega, en su primera aparición pública en el país nórdico.

“Había riesgo real para mi vida”

Machado pasó a la clandestinidad después de los comicios presidenciales de 2024. Estos resultados electorales no fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica.

La líder opositora, que estaba inhabilitada, sostiene que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude.

Antes de su aparición en Oslo no había sido vista en público desde una protesta en Caracas contra la investidura de Maduro para su tercer mandato, en enero de 2025.

A riesgo de ser declarada fugitiva en su país, Machado dejó Venezuela en unas condiciones sobre las que ha mantenido el misterio.

Según Bryan Stern, un excombatiente estadounidense que fundó una empresa para sacar a extranjeros de zonas peligrosas, su salida del país suramericano fue posible gracias a una rocambolesca operación, denominada “Dinamita Dorada”. Según contó Stern, Machado dejó Caracas disfrazada y con una peluca, y se dirigió a una playa del norte del país.

Ya en la playa, la embarcación en la que debía escapar --un viejo pesquero elegido para no levantar sospechas ni exponerse a los bombardeos estadounidenses en el mar Caribe contra buques que, según Washington, transportan drogas-- estaba averiado.

Al final logró embarcar, pero el GPS no funcionaba. Entumecida de frío y empapada, pasó a otro barco, en el que se encontraba Bryan Stern. En este navío logró llegar a Curazao donde abordó un avión.