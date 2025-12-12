Dinamita Dorada: así fue la arriesgada operación que logró sacar a María Corina Machado de Venezuela a Oslo

Una operación marítima de casi 16 horas, realizada en plena noche y bajo estricta clandestinidad, permitió que la líder opositora venezolana María Corina Machado saliera de Venezuela rumbo a Noruega para reunirse con su familia y recibir el Premio Nobel de la Paz. Así lo reveló CBS News, que entrevistó en exclusiva a Bryan Stern, fundador de Grey Bull Rescue, la organización privada estadounidense que ejecutó la extracción.

La operación, bautizada como Dinamita Dorada, fue confirmada por la propia fundación en un comunicado difundido en X. Según Stern, Machado emprendió un trayecto “peligroso” y “aterrador”, con un mar lo suficientemente agitado como para dificultar la detección por radar, pero también para convertir el viaje en una experiencia extrema. “Nadie disfrutó del viaje, especialmente María”, dijo.

De acuerdo con CBS News, la extracción comenzó el martes y requirió entre 15 y 16 horas por tierra y mar. Stern, quien es veterano de las fuerzas especiales estadounidenses, explicó que Grey Bull llevaba meses preparándose para operaciones en Venezuela, pero la misión específica para sacar a Machado se planificó en apenas cuatro días.

“Tiene un objetivo muy grande en la espalda”, señaló Stern, quien calificó la operación como una de las más riesgosas en los cientos que su organización ha realizado. Machado pasó casi un año en la clandestinidad en Venezuela, mientras el gobierno de Nicolás Maduro intensificaba la persecución en su contra.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado saluda en el Grand Hotel en Oslo, Noruega, temprano el jueves 11 de diciembre de 2025. | Foto: AP

El líder de Grey Bull dijo que se apoyaron en inteligencia, logística y coordinación informal con el ejército estadounidense, principalmente para evitar que su embarcación fuera confundida con un blanco hostil en medio de la presencia militar en el Caribe. “El Gobierno de Estados Unidos no aportó ni un centavo”, afirmó, al tiempo que aclaró que “unos pocos donantes generosos” financiaron la operación.

Stern evitó revelar detalles sobre el punto exacto de extracción debido a que aseguró que Grey Bull sigue realizando operaciones en Venezuela de manera clandestina a pesar de la presión del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, describió el momento en que Machado fue subida a un barco como uno de “los más peligrosos” de toda la misión.

“La conocí muy lejos de Curazao. Extremadamente lejos”, manifestó, desmintiendo versiones sobre un encuentro en esa isla que se había reportado en primer lugar por varios medios de comunicación, pero tampoco dando más luces sobre en donde se encontró con María Corina Machado.

María Corina Machado fue evacuada desde Venezuela para que pudiera ir hasta Oslo. | Foto: AFP

Una vez a bordo, el equipo navegó entre 13 y 14 horas en la oscuridad, con poca luna, nubes y sin luces, para evitar detección. Stern relató que todos estaban “empapados hasta los huesos” y que Machado “tenía mucho frío y estaba mojada” tras lo que describió como “un viaje muy duro”. Aun así, afirmó que la líder venezolana mantuvo la calma. “Estaba muy feliz, muy emocionada y muy cansada”.

La misión culminó cuando Machado logró tomar un vuelo hacia Oslo, donde se reencontró con sus hijos por primera vez en dos años. Para Stern, ese fue el verdadero éxito de la operación, más que llegar a tiempo al Nobel, y lo describió como un momento profundamente emotivo. “Es una mujer muy dura, pero sigue siendo madre. Verla con sus hijos fue algo que nunca olvidaré”, aseguró.

Grey Bull Rescue has successfully completed its 800th mission — Operation: GOLDEN DYNAMITE — the extraction of @NobelPrize laureate María Corina Machado (@MariaCorinaYA) from deep in Venezuela.



This was our most high threat and high stakes mission we have ever done. It was also… — Grey Bull Rescue (@greybullrescue) December 11, 2025