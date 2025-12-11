Maduro reacciona a la llegada de María Corina Machado a Oslo: “El ridículo que hizo por allá fue de espanto”

Nicolás Maduro apareció este jueves, 11 de diciembre, frente a decenas de personas para referirse a la llegada de la líder opositora María Corina Machado a Oslo, debido a que ganó el premio Nobel de la Paz, y la ceremonia de entrega se lleva a cabo en el país europeo.

“El ridículo que hizo por allá fue de espanto”, criticó el venezolano.

En su intervención pública, el dictador simuló quejas y lloros, imitando a Machado, a quien califica de sayona, que en la cultura venezolana se refiere a un mito de un alma en pena.

“Mientras la sayona chilla, ella salió a una rueda de prensa llamando a que invadan Venezuela”, dijo de manera despectiva.

Las declaraciones las dio en medio de las fuertes tensiones del país suramericano con Estados Unidos, que insiste en entrar a territorio venezolano por tierra en su lucha contra el narcotráfico, pues este miércoles le fue incautado un barco petrolero.

“Hoy salió aplaudiendo y apoyando el secuestro armado del barco petrolero que llevaba petróleo venezolano. Hoy salió delinquiendo y salió respirando por la herida”, siguió el dictador.

Se trata del petrolero “más grande” frente a las costas del país latinoamericano, en medio de la contundente presencia de las fuerzas norteamericanas en el Caribe para hacer frente al narco, y presionar a Maduro para que entregue el poder.

María Corina Machado en Oslo, Noruega, tras ganar el premio Nobel de Paz. | Foto: AFP

Y enfatizó que, pese a las constantes sanciones estadounidenses, “el pueblo está unido, movilizado, victorioso. Y este pueblo derrotó al fascismo, nazis, a los apellidos y más nunca mañana volverán los apellidos a Venezuela”.

Varios informes de la prensa estadounidense han asegurado que, pese a que Maduro se dice tranquilo, todo indica lo contrario pues se cambia de casa y de cama cada noche, ha mejorado su sistema de seguridad y desconfía de sus cercanos, por temor de que el gobierno norteamericano invada el país o sus allegados lo entreguen a la justicia a cambio de una jugosa recompensa.

Por su parte, la galardonada, que recién llegó a Europa, tuvo que enfrentar una odisea para salir de su país, donde es señalada de varios delitos políticos y penales por el régimen.

El presidente Donald Trump desplegó sus fuerzas armadas en el Caribe desde septiembre y amenaza con entrar a Venezuela. | Foto: AP

Machado no había salido desde hace 14 años de su país y llevaba en la clandestinidad más de un año. A su llegada a la capital noruega, cientos de simpatizantes la esperaron fuera del Gran Hotel, donde vitorearon “valiente” al unísono cuando la líder política salió por el balcón del edificio a saludarlos.

“Mi deber era venir para llevar el premio de vuelta a Venezuela”, dijo Machado en una rueda de prensa este jueves.

Además, detalló que contó con el apoyo estadunidense para salir del continente, pese a que no ofreció detalles. Y, en referencia a las acciones de Norte América, aseguró que han sido “decisivas para llegar al punto en el que estamos ahora”, definiendo que el régimen de Maduro está “débil”.