El emotivo abrazo entre el expresidente Iván Duque y María Corina Machado, en Oslo. “Iván, cónchale, gracias”

El expresidente Iván Duque fue uno de los líderes políticos que viajaron a Oslo para acompañar a María Corina Machado y su familia a recibir el premio Nobel de Paz. Y el abrazo entre ambos, en ese reencuentro, fue muy estrecho.

Machado lo saludó con emoción. “Sabes que estamos hasta el final y lo vamos a lograr”, le dijo el exmandatario tras ese saludo. “Yo lo sé”, le contestó ella. “Estaba diciendo que te buscaran, que quería hablar contigo”, agregó.

“Iván, cónchale, gracias”, le dijo ella al final.

El emotivo abrazo entre Iván Duque y María Corina Machado, en Oslo. “Iván, gracias”, le expresó la líder venezolana al expresidente colombiano. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/D3udbgYGvm — Revista Semana (@RevistaSemana) December 11, 2025

“Envió un mensaje claro a Nicolás Maduro: tiene que irse, tiene que respetar la decisión democrática que le dio a Edmundo González la presidencia de Venezuela“, dijo el exmandatario en un video compartido en sus redes sociales.

“Fue emocionante escuchar la contundencia del mensaje de Jørgen Watne Frydnes, Presidente del Comité Nobel y ver a Ana Corina Sosa Machado elevar la voz de su madre ante el mundo. Hoy, la comunidad internacional está unida en un propósito inquebrantable: el retorno de la democracia para el hermano pueblo venezolano“, agregó en otra publicación.