Suscribirse

CONFIDENCIALES

El emotivo abrazo entre el expresidente Iván Duque y María Corina Machado, en Oslo. “Iván, cónchale, gracias”

El exmandatario viajó a Noruega para la ceremonia del Nobel de Paz. “Desde Noruega, hoy, se le entrega un púlpito muy fuerte para enfrentar ese régimen atroz que tiene que llegar a su fin”, dijo.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 1:11 p. m.
.
María Corina Machado saludó al expresidente Iván Duque en Oslo. | Foto: Fotomontaje SEMANA/ AFP

El expresidente Iván Duque fue uno de los líderes políticos que viajaron a Oslo para acompañar a María Corina Machado y su familia a recibir el premio Nobel de Paz. Y el abrazo entre ambos, en ese reencuentro, fue muy estrecho.

Machado lo saludó con emoción. “Sabes que estamos hasta el final y lo vamos a lograr”, le dijo el exmandatario tras ese saludo. “Yo lo sé”, le contestó ella. “Estaba diciendo que te buscaran, que quería hablar contigo”, agregó.

“Iván, cónchale, gracias”, le dijo ella al final.

“Envió un mensaje claro a Nicolás Maduro: tiene que irse, tiene que respetar la decisión democrática que le dio a Edmundo González la presidencia de Venezuela“, dijo el exmandatario en un video compartido en sus redes sociales.

“Fue emocionante escuchar la contundencia del mensaje de Jørgen Watne Frydnes, Presidente del Comité Nobel y ver a Ana Corina Sosa Machado elevar la voz de su madre ante el mundo. Hoy, la comunidad internacional está unida en un propósito inquebrantable: el retorno de la democracia para el hermano pueblo venezolano“, agregó en otra publicación.

El expresidente habló en el Grand Hotel con la periodista Salud Hernández-Mora, quien estuvo en Oslo en todos estos eventos. Para Duque, el mensaje de combate contra la tiranía sigue incólume: “María Corina, más que estar enfocada en recibir el galardón, pone el foco en el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Si su no presencia favorece ese propósito, con más razón estamos a su lado. Desde Noruega, hoy, se le entrega un púlpito muy fuerte y necesario a la comunidad venezolana para enfrentar ese régimen atroz que tiene que llegar a su fin”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Golpe bajo contra James Rodríguez: le cayó pésima noticia a pocos meses del Mundial 2026

2. Nadia Blel renunció a la presidencia del Partido Conservador: “Lo hago con la convicción de que es lo correcto”

3. Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para el jueves 11 de diciembre

4. Washington y Oregón bajo alerta: miles reciben advertencia urgente de inundaciones repentinas en Estados Unidos

5. ¿María Corina Machado volverá a Venezuela? La sorpresiva respuesta que sorprendió en plena rueda de prensa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Iván DuqueMaría Corina Machado

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.