Estados Unidos anuncia sanciones contra sobrinos de Maduro y buques que transporten crudo venezolano
Esta medida se da poco después de que Estados Unidos incautara un buque petrolero frente a la costa venezolana.
El gobierno de Trump ha intensificado la presión sobre el régimen de Maduro al imponer nuevas sanciones. Estas medidas afectan directamente a tres sobrinos del líder venezolano, a un empresario clave que lo apoya y a seis compañías de transporte que facilitan la exportación de petróleo de Venezuela.
La medida se produce poco después de que Estados Unidos incautara un buque petrolero frente a la costa venezolana, una escalada en la crisis entre ambos países.
En desarrollo...