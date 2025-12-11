Suscribirse

Mundo

Estados Unidos anuncia sanciones contra sobrinos de Maduro y buques que transporten crudo venezolano

Esta medida se da poco después de que Estados Unidos incautara un buque petrolero frente a la costa venezolana.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 7:40 p. m.
Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: Getty Images

El gobierno de Trump ha intensificado la presión sobre el régimen de Maduro al imponer nuevas sanciones. Estas medidas afectan directamente a tres sobrinos del líder venezolano, a un empresario clave que lo apoya y a seis compañías de transporte que facilitan la exportación de petróleo de Venezuela.

La medida se produce poco después de que Estados Unidos incautara un buque petrolero frente a la costa venezolana, una escalada en la crisis entre ambos países.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos anuncia sanciones contra sobrinos de Maduro y buques que transporten crudo venezolano

2. Se cayó la designación de Jorge Iván Ospina como embajador de Colombia ante Palestina

3. Medicamento contaminado: FDA ordena retiro nacional de fármaco para la presión arterial

4. En medio de acción del Ejército, murió alias Maicol, cabecilla financiero del frente 57 de las disidencias de Farc

5. Estados Unidos emite advertencia mundial de viaje: estos países están bajo alerta por riesgo para ciudadanos y extranjeros

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VenezuelaEstados UnidosPetróleo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.