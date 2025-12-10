María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana, salió de su país con el ánimo de llegar a Oslo, Noruega, para recibir el prestigioso galardón acompañada de distintos actores políticos, familiares y opositores en Europa.

Según reveló The Washington Post, Machado salió en bote hacia Curazao ayer martes, 9 de diciembre, con destino a Noruega, sin embargo se han revelado más detalles de lo que tuvo que pasar en las últimas horas.

Más tarde, Bloomberg pudo confirmar con algunas fuentes que Machado pudo salir de la clandestinidad con la ayuda de algunos miembros del régimen del dictador venezolano, Nicolás Maduro, lo que algunos funcionarios estadounidenses ven como una señal de su voluntad de cooperar si Maduro dejara el poder.

Desde la clandestinidad, María Corina Machado continúa impulsando denuncias, movilizaciones y un programa de transición; su liderazgo representa hoy la esperanza de quienes buscan reconstruir la democracia. | Foto: Colprensa

Como se mencionó, la mano derecha del presidente electo, Edmundo González, salió de Venezuela en barco rumbo a Curazao, una isla del Caribe holandés a unos 64 kilómetros de distancia, según pudo corroborar Bloomberg.

La fuente aseguró que María Corina también recibió la ayuda de la administración Trump para salir del país. Bloomberg consultó al régimen venezolano, pero no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios y —según el medio— “es probable que refute esa versión, ya que desde hace tiempo afirma conocer su paradero”.

En medio de su viaje secreto, la líder opositora venezolana María Corina Machado llamó a “luchar por la libertad” en un discurso leído por su hija, que recogió en su lugar el Nobel de la Paz este miércoles en Oslo.

En la clandestinidad desde agosto de 2024, la opositora habría conseguido salir de Venezuela, pero no llegó a tiempo de asistir a la ceremonia de premiación en la capital noruega, donde la representó su hija Ana Corina Sosa Machado.

Emocionada, esta afirmó que su madre llegará a Oslo “en unas horas”, pero que “estará de vuelta a Venezuela muy pronto”. “Quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito”, aseguró.

La hija de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Ana Corina Sosa, acepta el galardón en nombre de su madre, la líder opositora venezolana María Corina Machado, durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo | Foto: AP

Desde octubre, cuando se anunció el premio, era un misterio la presencia en Oslo de Machado, a quien no se ve en público desde enero, cuando participó en una protesta en Caracas contra Maduro.

Decenas de venezolanos exiliados, aliados políticos de Machado y los presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay viajaron a la capital noruega para la ceremonia.

Machado pasó a la clandestinidad después de las presidenciales de julio de 2024 que otorgaron un tercer mandato a Nicolás Maduro. Los resultados no fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica.

María Corina Machado y Nicolás Maduro. | Foto: Getty

La líder opositora sostiene que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo niega las acusaciones.

Salud Hernández-Mora está en la capital de Noruega y también reportó temprano el ambiente que se vivía en el lugar tras el anuncio de que María Corina no alcanzaba a llegar a tiempo para asistir a la ceremonia.