“Cori, mi vida nos haces mucha falta. Te queremos más que nunca”: conmovedor mensaje de la mamá de María Corina Machado desde Oslo

Una jornada de tensión, emoción y sigilo se ha vivido en el lobby del Grand Hotel de Oslo. Por horas, la expectativa de que pudiera llegar María Corina Machado a recibir el Premio Nobel llenó de ilusión a sus familiares y amigos allí reunidos, y a los millones de venezolanos y ciudadanos de otras nacionalidades que siguen la odisea para que la líder llegue a recibir el galardón.

"Mi amor, te queremos mucho. Te queremos más que nunca. Pero no porque te hayas ganado un premio, sino porque tú eres como eres", conmovedor mensaje desde el Grand Hotel de Oslo de la mamá de María Corina Machado. Salud Hernández-Mora en la capital de Noruega.… pic.twitter.com/O4CmxONkHb — Revista Semana (@RevistaSemana) December 10, 2025

Salud Hernández-Mora está en la capital de Noruega. “Un sombrío manto de decepción embargó a la comunidad venezolana que viajó a Oslo para celebrar con María Corina Machado su Premio Nobel de Paz, en la mañana del miércoles. Después de dos días de especulaciones, de rumores, de confirmaciones de su presencia, seguidos de desmentidos, el Comité Noruego del Nobel anunció que la valiente líder de la oposición no estará en la ceremonia de premiación", reportó en la madrugada.

Sin embargo, una hora antes de que comenzara la ceremonia, el Comité hizo un nuevo anuncio: “La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que estaba en sus manos para venir a la ceremonia de hoy. Un viaje en una situación de peligro extremo. Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”.

La mamá de la premio Nobel dio unas breves declaraciones a la salida del hotel. “Mi amor, te queremos mucho. Te queremos más que nunca. Pero no porque te hayas ganado un premio, claro que eso contribuye, sino porque tú eres como eres. Cori, mi vida nos haces mucha falta, pero sabemos que estás aquí en un rinconcito de cada uno de nosotros”, dijo.