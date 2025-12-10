Suscribirse

MUNDO

Destapan la odisea que vivió María Corina Machado para salir del régimen de Maduro, un día antes de la entrega del Nobel

The Wall Street Journal conoció en exclusiva detalles de la salida de la líder opositora del país suramericano.

Juan David Cardozo Maglioni

Juan David Cardozo Maglioni

Editor en Semana

10 de diciembre de 2025, 2:59 p. m.
María Corina Machado Nicolás Maduro Venezuela
María Corina Machado / Nicolás Maduro / Venezuela | Foto: AP / Getty Images / Adobe Stock

En las últimas horas de este miércoles, 10 de diciembre, se pudo conocer que María Corina Machado está en camino a Noruega, después de un audio revelado por el Comité del Nobel en el que confirmó que estaba “a salvo”.

The Wall Street Journal publicó horas después, información exclusiva del por qué Machado había tardado más de lo normal para llegar a Oslo a tiempo y recibir el premio, que fue entregado finalmente a su hija, Ana Corina Soza.

Según el medio, la premio Nobel venezolana abandonó el país el martes, 9 de diciembre, en barco y viajó a la nación insular caribeña de Curazao, según dijeron funcionarios estadounidenses, en un esfuerzo secreto para llegar a Noruega y recoger su Premio de la Paz.

Desde la clandestinidad, María Corina Machado continúa impulsando denuncias, movilizaciones y un programa de transición; su liderazgo representa hoy la esperanza de quienes buscan reconstruir la democracia.
Desde la clandestinidad, María Corina Machado continúa impulsando denuncias, movilizaciones y un programa de transición; su liderazgo representa hoy la esperanza de quienes buscan reconstruir la democracia. | Foto: Colprensa

Los aliados de la líder de la oposición trabajaron para evitar que el viaje se hiciera público para proteger su seguridad.

La líder opositora no pudo recoger su Premio Nobel de la Paz en persona en la ceremonia del miércoles, pero dijo que viajaría a Oslo, disipando las preocupaciones sobre su seguridad después de que el comité del Nobel dijera que no sabía su paradero.

En una llamada telefónica con el presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, publicada en el sitio web del Premio de la Paz, Machado dijo que “mucha gente” había arriesgado sus vidas para que ella viajara a Oslo.

Contexto: Conmovedor discurso de María Corina Machado, leído por su hija en Oslo: “La paz es, en última instancia, un acto de amor”. Léalo completo

“Les estoy muy agradecida. Y esto es una muestra de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano”, dijo, añadiendo que estaba a punto de abordar un avión.

“Nos sentimos muy emocionados y muy honrados, y por eso me entristece mucho decirles que no podré llegar a tiempo para la ceremonia, pero estaré en Oslo y me dirijo a Oslo ahora mismo”.

“La galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que estaba en su mano para llegar a la ceremonia de hoy. Un viaje en una situación de extremo peligro. A pesar de que no podrá llegar a la ceremonia y a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, dijo el organismo en un comunicado.

María Corina Machado. Nobel de Paz
La hija de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Ana Corina Sosa, acepta el premio en nombre de su madre, la líder opositora venezolana María Corina Machado, durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz | Foto: AP

En desarrollo...

María Corina Machado

