Publican audio inédito de María Corina Machado, en medio de expectativa por su paradero: “Tengo que subir al avión”

En las últimas horas se dio a conocer la llamada del director del Comité Noruego del Premio Nobel con María Corina Machado, tras informarse que no asistirá a la ceremonia de entrega, pero sí está camino a Oslo.

“Bueno, en lo personal, te lo haré saber, muchas cosas por las que tuvimos que pasar, y por tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Y estoy muy agradecida con ellos. Y esta es una medida de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano”, dijo Machado.

“Quiero que lo sepas. Así que empecemos, porque literalmente tengo que volar ahora mismo. Tengo que subir al avión”, aseveró.

“Y por eso estoy muy feliz y muy feliz de decir que no llegaré en el momento de la ceremonia, pero iré a Oslo y estoy en camino a Oslo ahora. Sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a tu ciudad, que están ahora mismo en Oslo, al igual que mi familia, mi equipo, tantos colegas”, dijo María Corina en la llamada.

Desde octubre, cuando se anunció el premio, era un misterio si Machado podría viajar a Oslo. La dirigente opositora vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no ha aparecido en público desde hace once meses, cuando estuvo en una protesta en Caracas contra el dictador venezolano, Nicolás Maduro.

“Dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos y pronto, cuando llegue, podré abrazar a mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestro esfuerzo. Muchas gracias y nos veremos pronto”, dijo la líder opositora en la llamada publicada por el comité.

Este miércoles, el Instituto Nobel indicó que Machado está “a salvo” y que viajaría a la capital noruega, pero que “no podrá llegar a la ceremonia” de entrega del premio.

María Corina Machado | Foto: AFP

“Se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana”, precisó a la AFP el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

Su hija, Ana Corina Sosa Machado, la representará en la ceremonia y pronunciará el discurso en su nombre, agregó.

El fin de semana, el Instituto Nobel anunció que Machado recibiría en persona el galardón, dotado de una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.

Familiares y aliados de Machado en Oslo dijeron a Salud Hernández que confiaban verla en la ciudad noruega, adonde se han desplazado decenas de venezolanos exiliados y los presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay.

"Hoy Venezuela retumba en el mundo entero", Antonio Ledezma habla con Salud Hernández-Mora sobre la líder Venezolana, antes de que se confirmara que finalmente llegará a Oslo, pero no recogerá el Nobel. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/0Am5QM3sYH — Revista Semana (@RevistaSemana) December 10, 2025