Publican audio inédito de María Corina Machado, en medio de expectativa por su paradero: “Tengo que subir al avión”

La líder opositora habló con los miembros del comité noruego del Nobel vía telefónica.

Redacción Mundo
10 de diciembre de 2025, 12:12 p. m.
María Corina Machado, Nobel de Paz 2025 y Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel de Noruega
María Corina Machado, Nobel de Paz 2025, y Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel de Noruega. | Foto: Fotos de Nobel Prize en X

En las últimas horas se dio a conocer la llamada del director del Comité Noruego del Premio Nobel con María Corina Machado, tras informarse que no asistirá a la ceremonia de entrega, pero sí está camino a Oslo.

“Bueno, en lo personal, te lo haré saber, muchas cosas por las que tuvimos que pasar, y por tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Y estoy muy agradecida con ellos. Y esta es una medida de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano”, dijo Machado.

“Quiero que lo sepas. Así que empecemos, porque literalmente tengo que volar ahora mismo. Tengo que subir al avión”, aseveró.

Maria Corina Machado - &quot;I will be in Oslo, I am on my way&quot;

“Y por eso estoy muy feliz y muy feliz de decir que no llegaré en el momento de la ceremonia, pero iré a Oslo y estoy en camino a Oslo ahora. Sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a tu ciudad, que están ahora mismo en Oslo, al igual que mi familia, mi equipo, tantos colegas”, dijo María Corina en la llamada.

Desde octubre, cuando se anunció el premio, era un misterio si Machado podría viajar a Oslo. La dirigente opositora vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no ha aparecido en público desde hace once meses, cuando estuvo en una protesta en Caracas contra el dictador venezolano, Nicolás Maduro.

Contexto: “Cori, mi vida nos haces mucha falta. Te queremos más que nunca”: conmovedor mensaje de la mamá de María Corina Machado desde Oslo

“Dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos y pronto, cuando llegue, podré abrazar a mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestro esfuerzo. Muchas gracias y nos veremos pronto”, dijo la líder opositora en la llamada publicada por el comité.

Este miércoles, el Instituto Nobel indicó que Machado está “a salvo” y que viajaría a la capital noruega, pero que “no podrá llegar a la ceremonia” de entrega del premio.

María Corina Machado
María Corina Machado | Foto: AFP

“Se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana”, precisó a la AFP el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

Su hija, Ana Corina Sosa Machado, la representará en la ceremonia y pronunciará el discurso en su nombre, agregó.

Contexto: Antonio Ledezma habla desde Oslo con Salud Hernández-Mora. Expectativa y sigilo por la llegada de María Corina Machado

El fin de semana, el Instituto Nobel anunció que Machado recibiría en persona el galardón, dotado de una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.

Familiares y aliados de Machado en Oslo dijeron a Salud Hernández que confiaban verla en la ciudad noruega, adonde se han desplazado decenas de venezolanos exiliados y los presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay.

La madre de la premio Nobel dio unas breves declaraciones a la salida del hotel. “Mi amor, te queremos mucho. Te queremos más que nunca. Pero no porque te hayas ganado un premio, claro que eso contribuye, sino porque tú eres como eres. Cori, mi vida, nos haces mucha falta, pero sabemos que estás aquí en un rinconcito de cada uno de nosotros”, dijo.

