Antonio Ledezma habla desde Oslo con Salud Hernández-Mora. Expectativa y sigilo por la llegada de María Corina Machado

Salud Hernández-Mora reporta este martes 9 de diciembre desde el Grand Hotel de Oslo, en donde tradicionalmente se alojan los premios Nobel y sus familias.

Desde allí, la periodista ha narrado la prudencia y la expectativa que se vive por la posible llegada de María Corina Machado, quien ha vivido los últimos años en la clandestinidad por el hostigamiento de la dictadura de Nicolás Maduro.

En las últimas horas, se canceló una rueda de prensa que estaba prevista y en donde había la esperanza de ver a Machado ya en Oslo. Tras la confirmación de esa noticia, Salud Hernández-Mora habló con Antonio Ledezma, el exalcalde de Caracas y líder de la oposición venezolana.

Antonio Ledezma habla desde Oslo con Salud Hernández-Mora mientras el mundo espera a María Corina Machado: "Los venezolanos llevamos años entregando nuestra alma, nuestro corazón… resistiendo".

“Estamos mucho más cerca que ayer. Yo no le voy a decir si va a ser hoy o mañana, pero estamos muchísimo más próximos a la meta por la que viene luchando el pueblo de Venezuela. Vale la pena resaltar esta frase porque es una forma de salir al paso a los que quieren, de manera irresponsable y maliciosa, hacer ver que los venezolanos estamos cruzados de brazos esperando que otros resuelvan el drama nuestro. No. Los venezolanos vienen entregando su vida, su alma, su corazón… Más de 26 años resistiendo”, aseguró Ledezma.

El exalcalde de Caracas dijo que los venezolanos, por ese tesón, se han convertido en una “referencia para el mundo, para Latinoamérica, por la capacidad de lucha que ha tenido nuestro pueblo, por el liderazgo que se ha venido renovando y que tiene una legitimidad de origen en la persona de María Corina y de Edmundo González Urrutia. Lo que ocurre es que hemos demostrado que hemos hecho de todo, desde marchar, desde hacer vigilias, huelgas de hambre, protestas, referéndum, plebiscitos, elecciones”.

También explicó por qué ha sido tan difícil sacar a Maduro del poder, pese a que ganaron las elecciones. “Eso es una mafia. No estamos compitiendo con un adversario, sino con una corporación criminal aliada con el terrorismo que está coludida con el narcotráfico, que comete crímenes de lesa humanidad, que ejecuta planes perversos desde desapariciones forzadas hasta todo ese tipo de torturas crueles como, por ejemplo, el asesinato reciente del gobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, quien fue asesinado por la dictadura, como ocurrió también con más de otros 16 venezolanos que han muerto en las cárceles”.

Ledezma dijo que ese martirio no va a ser en vano. “Lo que va a recibir María Corina Machado es un galardón a la gallardía de los venezolanos. El encendido sol de la libertad muy pronto será también el mejor homenaje póstumo a los que vieron su vida por la vida de la democracia”.

La periodista también ha narrado lo que se vive desde el hotel en Oslo. El equipo de María Corina Machado están allí a la espera de lo que puede pasar.

"Hoy tampoco vamos a ver a María Corina Machado porque la rueda de prensa la han cancelado definitivamente. Todo sigue en el más absoluto sigilo", dijo Salud Hernández-Mora desde Oslo.

“Hoy tampoco vamos a ver a María Corina Machado porque la rueda de prensa que siempre se celebra un día antes de un galardón tan prestigioso, la han cancelado definitivamente”, aseguró Hernández-Mora.