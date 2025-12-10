Suscribirse

Revelan video del momento en que tropas militares de Estados Unidos incautaron un gran barco petrolero frente a la costa de Venezuela

Donald Trump aumenta la presión sobre Nicolás Maduro.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

10 de diciembre de 2025, 11:33 p. m.
El presidente Donald Trump dio este miércoles, 10 de diciembre, una nueva vuelta de tuerca en su presión contra Venezuela al anunciar la incautación de un gran barco petrolero ante sus costas.

Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande —el más grande jamás incautado, de hecho”, dijo Trump a los periodistas.

Tras anunciarse esta incautación que aumenta la presión sobre Nicolás Maduro, se reveló el momento en que tropas militares estadounidenses descienden de un helicóptero sobre el barco.

“Y están pasando otras cosas, lo verán más adelante” añadió Trump al inicio de una mesa redonda con empresarios y altos funcionarios.

Contexto: Donald Trump lanza ultimátum al presidente Gustavo Petro: “Él será el próximo”

El mandatario republicano, artífice de una dura campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro desde que volvió a la Casa Blanca, no dio detalles sobre el buque, su propietario o su destino.

“Fue incautado por buenas razones”, se limitó a indicar. Se publicarán fotos de la operación, añadió. “Asumo que nos quedaremos con el petróleo”, detalló luego.

Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe
Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe | Foto: AP / Adobe Stock

Trump consideró que los días de Maduro estaban “contados” en una reciente entrevista con el sitio Político. El principal recurso de Venezuela es el crudo, que está sometido a un embargo.

Esto obliga al país a colocar su producción en el mercado negro a precios sensiblemente más bajos, destinada en particular a países asiáticos.

Washington acusa igualmente al gobierno de Maduro de ser un régimen “narcoterrorista”, y por ello ha emprendido una campaña militar para destruir lo que presenta como lanchas cargadas de drogas en el mar Caribe y en el océano Pacífico.

Esta campaña, llevada a cabo por un despliegue naval y aéreo sin precedentes, incluye al mayor portaviones del mundo, el USS Gerald Ford. Hasta ahora, esta ofensiva se ha saldado con más de 20 ataques y al menos 87 muertos.

Incautar un petrolero en aguas internacionales es una medida excepcional, que usualmente se toma en el marco de un programa de sanciones de Naciones Unidas, contra un país específico.

Mientras Trump anunciaba esta operación, Maduro celebraba un acto ante una multitud de partidarios en Caracas. “Desde Venezuela pedimos y exigimos cese al intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina”, clamó Maduro.

*Con información de AFP.

