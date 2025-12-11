CONFIDENCIALES
María Corina Machado cuenta que soñó por meses con ver sus hijos. “¿A cuál de ellos abrazaría primero?"
La premio Nobel dio una rueda de prensa en Noruega y narró la felicidad de ese momento en que se fundió en un abrazo con sus dos hijos.
La imagen de los hijos de María Corina Machado ha conmovido al mundo. Su hija, Ana Corina Sosa, fue la encargada de recibir el Premio Nobel y de leer las emotivas palabras de su madre. Los ojos llenos de lágrimas y los abrazos con su hermano, mientras su mamá atravesaba el océano para llegar a Noruega, fueron algunos de los momentos más emotivos de la jornada.
En su primera rueda de prensa en Oslo, María Corina narró el enorme sentimiento de felicidad que tenía por haberse reencontrado con ellos. Una periodista le preguntó cómo habían sido sus primeras horas en ese país.
“No pude dormir anoche, repasando una y otra vez el primer instante en que vi a mis hijos. Y, durante muchas semanas, había pensado en esa posibilidad… ¿A cuál de ellos abrazaría primero?“, respondió.
“Y, bueno, para contarles, los abracé a los dos al mismo tiempo, y ha sido uno de los momentos espirituales más extraordinarios de mi vida. Y eso ocurrió en Oslo, así que estoy muy agradecida de estar aquí. Es algo que nunca olvidaré porque, al final, solo soy una de los millones de madres venezolanas que anhelan abrazar a sus hijos y no pueden hacerlo. Eso es lo que nos une. Y les hice una promesa. Vendría aquí a recibir el premio y se los llevaría de vuelta, porque lo que viví hace unas horas lo convertiremos en realidad para cada uno de nosotros. Para quienes han sido hijos en prisión, perseguidos, en el exilio. Lo haremos posible", finalizó.