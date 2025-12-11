María Corina Machado cuenta que soñó por meses con ver sus hijos. “¿A cuál de ellos abrazaría primero?"

La imagen de los hijos de María Corina Machado ha conmovido al mundo. Su hija, Ana Corina Sosa, fue la encargada de recibir el Premio Nobel y de leer las emotivas palabras de su madre. Los ojos llenos de lágrimas y los abrazos con su hermano, mientras su mamá atravesaba el océano para llegar a Noruega, fueron algunos de los momentos más emotivos de la jornada.

“Y, bueno, para contarles, los abracé a los dos al mismo tiempo, y ha sido uno de los momentos espirituales más extraordinarios de mi vida. Y eso ocurrió en Oslo, así que estoy muy agradecida de estar aquí. Es algo que nunca olvidaré porque, al final, solo soy una de los millones de madres venezolanas que anhelan abrazar a sus hijos y no pueden hacerlo. Eso es lo que nos une. Y les hice una promesa. Vendría aquí a recibir el premio y se los llevaría de vuelta, porque lo que viví hace unas horas lo convertiremos en realidad para cada uno de nosotros. Para quienes han sido hijos en prisión, perseguidos, en el exilio. Lo haremos posible", finalizó.